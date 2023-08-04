Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

Заміна радянського герба на скульптурі може стати не єдиним кроком з декомунізації пам'ятника. Національний музей історії України у Другій світовій війні пропонує перейменувати монумент на "Україна-Мати". Таке рішення ухвалила на засіданні Вчена рада музею, однак його ще має затвердити міністерство культури. У музеї сподіваються, що мінкульт зробить це до Дня Незалежності 24 серпня.