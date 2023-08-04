Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві
На щиті "Батьківщини-матері" у Києві замість герба СРСР встановлено Тризуб. Але цим декомунізація не обмежується. Національний музей історії України у Другій світовій війні хоче перейменувати монумент на "Україна-Мати".
Змінять не лише герб, а й назву?
Заміна радянського герба на скульптурі може стати не єдиним кроком з декомунізації пам'ятника. Національний музей історії України у Другій світовій війні пропонує перейменувати монумент на "Україна-Мати". Таке рішення ухвалила на засіданні Вчена рада музею, однак його ще має затвердити міністерство культури. У музеї сподіваються, що мінкульт зробить це до Дня Незалежності 24 серпня.
Долю герба визначило опитування українців
Перед тим, як вирішити демонтувати герб, міністерство культури України 2022 року провело опитування у державному додатку "Дія". У нерепрезентативному дослідженні участь взяли понад 778 тисяч українців. За результатами опитування, 85% вибрали варіант "Замінити герб СРСР на тризуб". 9% зазначили, що бажають лише зняти герб СРСР, а 6% - залишити все, як є.
Проєкт "Тризуб Батьківщини"
Кошти на заміну радянського герба на тризуб на щиті "Батьківщини -матері" - 28 мільйонів гривень - були зібрані за рахунок благодійних внесків, бюджетні гроші на це не передбачені. До Дня Незалежності, 24 серпня, споруджений 1981 року монумент офіційно має отримати новий символ - український тризуб, пообіцяло міністерство культури України.
Демонтаж за планом
Підготовчі роботи пройшли успішно. Перший етап безпосередньо демонтажу елементів радянського герба зі щита скульптури "Батьківщина-мати" фахівці завершили 30 липня.
Демонтувати складніше, ніж монтувати
Працівники демонтують елементи радянського герба частинами. Роботи з демонтажу - підвищеної складності, розповів начальник кранового департаменту генпідрядної організації Андрій Горай в інтерв'ю "Суспільному". За його словами, демонтаж проводити складніше, ніж монтаж. Складність у висоті, у розміщенні, в обмеженнях на навантаження, а також у погодних умовах.
Перший демонтований фрагмент герба
Перший фрагмент радянського герба - "колосок" вагою майже 80 кілограмів - успішно відокремили та спустили на землю", - відзвітував Національний музей історії України у Другій світовій війні 30 липня.
Радянський герб - частина історії
Після зняття всіх частин старого радянського герба з монумента, герб планують зібрати і передати до Національного музею історії України у Другій світовій війні.
Без серпа і молота
Радянський герб з монумента "Батьківщина-мати" був знятий 1 серпня. Після цього на щиті залишився лише слід від демонтованих металевих пластин.
Тризуб перед встановленням
Підняття Тризуба на щит монумента "Батьківщина-мати" у Києві розпочалося вранці неділі, 6 серпня. Підготовчі роботи розпочали ще напередодні, але їх довелося призупиняти через повітряні тривоги, пов'язані з ракетними атаками армії РФ.
Суперечка за метал
Тризуб на щиті вирішили виготовити з європейського металу, хоча до того планувалося, що частину виготовлять з матеріалу "Запоріжсталі", а решту - з металу закордонного виробника. 25 липня мінкульт заявив, що для тризуба використають тільки європейський метал, бо метал "Запоріжсталі" не відповідає вимогам. Металокомбінат це заперечує та називає претензії до якості сталі безпідставними.
З тризубом на щиті
Силует від герба СРСР, який не збігається з силуетом тризуба, планується повністю закрити пластинами зі сталі, кажуть в Національному музеї історії України у Другій світовій війні. При цьому нові елементи не мають видрізнятися за кольором від загальної композиції.
.