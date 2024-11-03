DeepState: РФ окупувала Курахівку і Шахтарське на Донеччині

DeepState: РФ окупувала Курахівку і Шахтарське на Донеччині3 листопада 2024 р.
Російські сили окупували Курахівку і Шахтарське в Донецькій області, повідомив у неділю, 3 листопада, український аналітичний проєкт Deepstate. Крім того, за даними проєкту, на Донеччині російські агресори також зуміли просунутися біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці.
Також російські сили відновили положення біля Шептуховки Курської області РФ, уточнили аналітики.
У Генштабі ЗСУ кажуть про активні наступальні дії РФ на Донбасі
У Генштабі ЗСУ поки не підтверджували цю інформацію аналітичного проєкту, однак у ранковому недільному зведенні вказується на активні наступальні дії військ РФ на всіх напрямках на Донеччині.
Для підтримки наступу російські війська подекуди активно застосовують авіацію і керовані авіабомби (КАБи), йдеться в зведенні.
Напередодні, 2 листопада, головком ЗСУ Олександр Сирський визнав на зустрічі з чеською делегацією, що нині українські сили "стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення".
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