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DeepState: РФ окупувала Курахівку і Шахтарське на Донеччині

Валерій Сааков
3 листопада 2024 р.

На Донеччині під контроль російських військ перейшли Курахівка і Шахтарське, констатує аналітичний проєкт DeepState.

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Українські військові б'ють по позиціях росіян
Українські військові б'ють по позиціях росіян (архівне фото)Фото: Libkos/AP/dpa/picture alliance

Російські сили окупували Курахівку і Шахтарське в Донецькій області, повідомив у неділю, 3 листопада, український аналітичний проєкт Deepstate. Крім того, за даними проєкту, на Донеччині російські агресори також зуміли просунутися біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці.

Також російські сили відновили положення біля Шептуховки Курської області РФ, уточнили аналітики.

У Генштабі ЗСУ кажуть про активні наступальні дії РФ на Донбасі

У Генштабі ЗСУ поки не підтверджували цю інформацію аналітичного проєкту, однак у ранковому недільному зведенні вказується на активні наступальні дії військ РФ на всіх напрямках на Донеччині.

Для підтримки наступу російські війська подекуди активно застосовують авіацію і керовані авіабомби (КАБи), йдеться в зведенні.

Напередодні, 2 листопада, головком ЗСУ Олександр Сирський визнав на зустрічі з чеською делегацією, що нині українські сили "стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення".

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