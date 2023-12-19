Decathlon веде бізнес у РФ попри офіційний вихід - ЗМІ

Для приховування поставок до Росії товарів, вироблених у Бангладеш, Decathlon використовувала підставну фірму в Дубаї. У РФ поставили одяг та взуття на суму близько 11 млн євро, йдеться у розслідуванні.

Французька група Decathlon продовжує вести бізнес у Росії, незважаючи на агресивну війну Росії проти України. Про це йдеться в опублікованому у вівторок, 19 грудня, розслідуванні, проведеному медіафірмою Disclose. У ньому йдеться про те, що для приховування поставок у Росію вироблених у Бангладеш товарів Decathlon використовувала підставну фірму в Дубаї.

Зокрема, у РФ було поставлено одяг для активного літнього і зимового відпочинку та взуття на суму близько 11 мільйонів євро. Згідно з документами, з якими ознайомився Disclose, Decathlon замовив товари через філію в Сінгапурі і відправив їх до Росії через Дубай. Запроваджені на цей момент санкції проти Росії не включають в себе спортивні товари. Це "сіра зона", - цитує матеріали розслідування агентство AFP.

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Спочатку Decathlon відмовився коментувати звинувачення. Disclose процитував заяву компанії про те, що вона хоче "зробити все можливе, щоб запобігти перепродажу своєї продукції в Росії".

Незабаром після початку агресивної війни Росії проти України група Decathlon, як і багато інших західних компаній, оголосила про свій вихід із Росії. Але в жовтні 2023 року стало відомо, що активи Decathlon у Росії куплено компанією АРМ, а заступник глави мінпромторгу РФ Віктор Євтухов заявив, що в грудні магазини мережі почнуть працювати на всій території країни, окремо наголосивши, що частину попереднього асортименту буде збережено.

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