Де в Москві й Підмосков'ї падали дрони
З травня 2023 року в Москві та області регулярно фіксують прильоти БПЛА. Влада РФ звинувачує Київ, а Україна не квапиться коментувати. Де сталися атаки і якої шкоди вони завдали, дивіться у фотогалереї DW.
Атака безпілотників на Кремль
Перша атака дронів на Москву від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сталася 3 травня. Тоді два БПЛА було збито над Сенатським палацом Кремля. На одному з роликів у соцмережах видно, що один із дронів вибухнув у безпосередній близькості від флагштока. У Москві назвали інцидент "замахом на президента РФ", додавши, однак, що під час атаки Володимира Путіна у Кремлі не було.
Безпілотники над Рубльовкою
За даними міноборони РФ, 30 травня ППО "вдалося запобігти" атаці восьми БПЛА на Москву. Однак три дрони таки влучили у житлові будинки: на вулиці Профспілковій і на Ленінському проспекті, а також на вулиці Атласова у Новій Москві. Депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн опублікував список місць, у яких впали дрони в Підмосков'ї. Усі вони - на ділянці Рубльово-Успенського шосе, найближчій до МКАД.
Дрони біля аеропорту Внуково і над Новою Москвою
Чергову атаку дронів було зафіксовано 4 липня. Міноборони РФ відзвітувало, що один БПЛА, який було придушено засобами радіоелектронної боротьби, впав в Одинцовському районі, ще чотири знищили засоби ППО в небі над Новою Москвою. Того дня аеропорт "Внуково" перенаправив шість рейсів на посадку до "Шереметьєво" і "Домодєдово". Повідомлень про постраждалих не було.
Удари по нежитлових будівлях на півдні Москви
Рано-вранці 24 липня атаки безпілотників зазнали нежитлові будівлі на півдні російської столиці. Дрони врізалися в будинок №17 на Комсомольському проспекті, де розташовуються магазини, зокрема "Військторг", і в бізнес-центр на проспекті Лихачова. У міноборони РФ заявили, що обидва дрони було придушено засобами радіоелектронної боротьби, і звинуватили в атаках Київ.
Чергова атака в Підмосков'ї
Ще одну спробу атакувати столицю РФ за допомогою БПЛА, за словами мера Москви Сергія Собяніна, здійснили в ніч на 28 липня. Він зазначив, що дрон збили, а руйнувань не було. Згодом інформацію про збитий у Підмосков'ї безпілотник підтвердили в міноборони РФ, не уточнивши, однак, ані місця, де його нібито було знищено, ані його ймовірних цілей.
Діловий квартал "Москва-Сіті"
Висотна будівля "Москва-Сіті" у столиці РФ двічі за короткий проміжок часу ставала об'єктом атаки безпілотників. У ніч на 30 липня в будівлю ділового центру, де розташовані, зокрема, офіси мінпромторгу, мінекономрозвитку і мінкомзв'язку РФ, врізалися два дрони. Постраждали вежа "Око-2" і один із хмарочосів IQ-кварталу.
Ще раз "Москва-Сіті"
У ніч на 1 серпня безпілотник знову врізався у фасад вежі в районі "Москва-Сіті". Сергій Собянін заявив тоді, що будівлю пошкоджено на рівні 21-го поверху в тій самій вежі, що й у ніч на 30 липня, при цьому було "порушено скління" на 150 м². Міноборони РФ повідомило, що кілька дронів у ніч на 1 серпня також збили в Одинцовському і Нарофомінському районах Підмосков'я.
Дрон під Подольськом
6 серпня міноборони РФ повідомило про знищення дрона під Подольськом. За даними ЗМІ, мова йде про модель UJ-22 Airborne української компанії UKRJET. Дрон помітили над 70-м кілометром траси М-2 "Крим" на висоті близько 100 метрів. Через це в аеропорту "Внуково" тимчасово запровадили обмеження на прибуття і виліт літаків, частину рейсів переспрямували на посадку в "Шереметьєво" і "Домодєдово".
Дрони в районі Домодєдово і над Мінським шосе
Два безпілотники на підльоті до Москви, за даними її мера Собяніна, було знищено силами ППО в ніч на 9 серпня: дрони збили в районі Мінського шосе й Домодєдово. Як заявило міноборони РФ, унаслідок атаки ніхто не постраждав, руйнувань не було. Вранці 10 серпня Собянін повідомив, що сили ППО збили ще два ударних БПЛА, що летіли убік міста: один - у Калузькій області, інший - у районі ЦКАД.
Дрон над Карамишевською набережною
Про чергову "спробу прольоту над містом безпілотника" мер Москви Сергій Собянін повідомив вранці 11 серпня. За його даними, дрон збили сили ППО, серйозних руйнувань він не завдав. Від падіння уламків безпілотника в районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав, додав градоначальник. Потенційної цілі атаки названо не було.
У діловому центрі Москви
18 серпня російські сили ППО збили дрон у діловому центрі Москви. Уламки безпілотника впали на території виставкового комплексу "Експоцентр" на Краснопресненській набережній. З одного боку від нього розташований діловий комплекс "Москва-Сіті", який влітку атакували вже двічі, а з другого - Білий дім, будівля уряду Росії.
Дрон у Красногорську
У ніч на 22 серпня два безпілотники було збито в Підмосков'ї. Згідно з інформацією губернатора Московської області Андрія Воробйова, у Красногорську внаслідок вибуху пошкоджено скління багатоповерхового будинку, уламки дрона також пошкодили припарковані поруч автомобілі. Жертв і постраждалих немає. Через річку від того місця, де впав дрон, розташовується будівля уряду Московської області.
Біля головного храму армії РФ
Другий за день безпілотник, збитий російською ППО, впав у районі Часців, селища в Одинцовському міському окрузі Московської області. Про руйнування і постраждалих не повідомляють. Приблизно за п'ять кілометрів на північний захід від місця, де було збито другий дрон, розташовується головний храм армії РФ. На тлі атаки дронів московські аеропорти вкотре тимчасово обмежили вильоти і прийом літаків.