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Олександра Іванова
22 серпня 2023 р.
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Топтема

Міністр оборони України Олексій Резніков

Резніков пропонує парі журналісту: піде з посади, як програє

Політика25 серпня 2023 р.
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Пляжі, клуби, обстріли: відпочинок в Одесі під час війни

Пляжі, клуби, обстріли: відпочинок в Одесі під час війни

Суспільство25 серпня 2023 р.10:36 хв.
Паспорти Німеччини та Сербії

Простіший шлях до громадянства ФРН: крок із запізненням

Простіший шлях до громадянства ФРН: крок із запізненням

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Бойовики ПВК "Вагнер" тренують білоруських військових (фото 14 липня 2023 року)

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Що буде з ПВК "Вагнер" у Білорусі

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Наодинці з потрясіннями: як жінки в Україні проживають війну

Наодинці з потрясіннями: як жінки в Україні проживають війну

Конфлікти25 серпня 2023 р.
Виставка розбитої російської техніки на Хрещатику

"І радісно, і сумно": свято під час війни у Києві

"І радісно, і сумно": свято під час війни у Києві

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Наслідки атаки безпілотника, що впав у "Москва-сіті"

Дрони атакують Москву чи не щодня: "Це лише пролог"

Дрони атакують Москву чи не щодня: "Це лише пролог"

Конфлікти24 серпня 2023 р.
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