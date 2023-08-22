Перша атака дронів на Москву від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сталася 3 травня. Тоді два БПЛА було збито над Сенатським палацом Кремля. На одному з роликів у соцмережах видно, що один із дронів вибухнув у безпосередній близькості від флагштока. У Москві назвали інцидент "замахом на президента РФ", додавши, однак, що під час атаки Володимира Путіна у Кремлі не було.