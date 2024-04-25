Вибухи при вантаженні боєприпасів: ДБР з'ясовує обставини

У Миколаєві при вантаженні боєприпасів на парковці загинули бійці ЗСУ та були поранені рятувальники. Справу розслідує ДБР.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) України з’ясовують обставини вибухів на автомобільній парковці у Миколаєві. Як повідомили правоохоронці у четвер, 25 квітня, відкрито кримінальне провадження за фактом порушень правил поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 414 КК України).

За даними ДБР, 24 квітня детонація боєприпасу відбулася під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого. "Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двох поранено. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху", - йдеться у повідомленні. Крім того, під час ліквідації пожежі стався ще один вибух, через який травмувалися п’ять рятувальників, що приїхали на виклик, інформують в ДБР.

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Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, у 2023 році внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув Геннадій Частяков - помічник тодішнього головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного. ДБР повідомили про підозру офіцеру з апарату помічників ексголовнокомандувача ЗСУ - полковнику Андрію Тимченку.