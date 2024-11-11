ДБР: Посадовиця МСЕК Львівщини приховала майно на 6 млн грн

Заступниця головного лікаря Львівської обласної МСЕК не вказала в декларації BMW X5 та Mercedes GLE вартістю майже шість мільйонів гривень. Правоохоронці перевіряють, чи присвоювала вона безпідставно інвалідності.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру заступниці головного лікаря Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії у декларуванні недостовірної інформації. Відповідну інформацію у понеділок, 11 листопада, оприлюднили пресслужби ДБР і Офісу генерального прокурора.

Зокрема, посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 та Mercedes GLE. Обидві авітівки - 2023 року випуску. Їхні загальна вартість складає майже шість мільйонів гривень. Також жінка "орендує" місце у паркінгу, розташованому в її домі.

"В рамках розслідування перевіряється причетність підозрюваної до прийняття безпідставних рішень про присвоєння груп інвалідності", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

МСЕК ліквідують з 1 січня

Після низки корупційних скандалів, пов'язаних із діяльністю МСЕК, зокрема підозр щодо корупційного оформлення інвалідностей прокурорам, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення про ліквідацію системи медико-соціальних експертних комісій. Також було вирішено провести перевірки попередніх рішень комісій.

Розроблений Кабінетом Міністрів законопроєкт передбачає, що з 1 січня 2025 року замість МСЕК в Україні запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, що складатимуться з практикуючих лікарів.