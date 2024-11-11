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ДБР: Посадовиця МСЕК Львівщини приховала майно на 6 млн грн

Степан Смишляєв
11 листопада 2024 р.

Заступниця головного лікаря Львівської обласної МСЕК не вказала в декларації BMW X5 та Mercedes GLE вартістю майже шість мільйонів гривень. Правоохоронці перевіряють, чи присвоювала вона безпідставно інвалідності.

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Ukraine Staatliches Ermittlungsbüro DBR
Фото: Ovsyannikova Yulia/Ukrinform/Imago Images

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру заступниці головного лікаря Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії у декларуванні недостовірної інформації. Відповідну інформацію у понеділок, 11 листопада, оприлюднили пресслужби ДБР і Офісу генерального прокурора.

Зокрема, посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 та Mercedes GLE. Обидві авітівки - 2023 року випуску. Їхні загальна вартість складає майже шість мільйонів гривень. Також жінка "орендує" місце у паркінгу, розташованому в її домі.

"В рамках розслідування перевіряється причетність підозрюваної до прийняття безпідставних рішень про присвоєння груп інвалідності", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

МСЕК ліквідують з 1 січня

Після низки корупційних скандалів, пов'язаних із діяльністю МСЕК, зокрема підозр щодо корупційного оформлення інвалідностей прокурорам, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення про ліквідацію системи медико-соціальних експертних комісій. Також було вирішено провести перевірки попередніх рішень комісій.

Розроблений Кабінетом Міністрів законопроєкт передбачає, що з 1 січня 2025 року замість МСЕК в Україні запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, що складатимуться з практикуючих лікарів.

 

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