ДБР: Посадовиця МСЕК Львівщини приховала майно на 6 млн грн

ДБР: Посадовиця МСЕК Львівщини приховала майно на 6 млн грн11 листопада 2024 р.
Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру заступниці головного лікаря Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії у декларуванні недостовірної інформації. Відповідну інформацію у понеділок, 11 листопада, оприлюднили пресслужби ДБР і Офісу генерального прокурора.
Зокрема, посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 та Mercedes GLE. Обидві авітівки - 2023 року випуску. Їхні загальна вартість складає майже шість мільйонів гривень. Також жінка "орендує" місце у паркінгу, розташованому в її домі.
"В рамках розслідування перевіряється причетність підозрюваної до прийняття безпідставних рішень про присвоєння груп інвалідності", - зазначили в Офісі генпрокурора.
Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
МСЕК ліквідують з 1 січня
Після низки корупційних скандалів, пов'язаних із діяльністю МСЕК, зокрема підозр щодо корупційного оформлення інвалідностей прокурорам, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення про ліквідацію системи медико-соціальних експертних комісій. Також було вирішено провести перевірки попередніх рішень комісій.
Розроблений Кабінетом Міністрів законопроєкт передбачає, що з 1 січня 2025 року замість МСЕК в Україні запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, що складатимуться з практикуючих лікарів.