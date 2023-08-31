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ДБР підтвердило другу авіакатастрофу військових пілотів

Анастасія Шепелева
31 серпня 2023 р.

Два військові гелікоптери Мі-8 впали 29 серпня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Раніше над Житомирщиною зіткнулись два навчально-бойових літаки L-39. У двох катастрофах загинули дев'ятеро льотчиків.

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Ілюстративне фото гелікоптерів Mі-8
Ілюстративне фото гелікоптерів Mі-8Фото: S. Gallup/Getty Images

Державне бюро розслідувань (ДБР) у четвер, 31 серпня, офіційно підтвердило інформацію про авіакатастрофу двох військових гелікоптерів Мі-8, що сталася два дні тому на Донеччині.

"29 серпня 2023 року у Краматорському районі Донецької області сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання впало два військові гелікоптери Мі-8. Загинуло шестеро військовослужбовців Збройних сил України", - повідомили у ДБР.

Там зазначили, що проведуть всебічне розслідування катастрофи, зокрема особливу увагу приділять вивченню технічного стану гелікоптерів і дотриманню правил підготовки до польотів. "Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців", - наголосили в ДБР. 

Авіакатастрофа на Житомирщині

25 серпня авіакатастрофа військових літаків сталася під час виконання бойового завдання у Житомирській області - у небі зіткнулись два навчально-бойових літаки L-39. Троє пілотів загинули - майор В'ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін і капітан Андрій Пільщиков (відомий під позивним "Джус"). Вони служили у 40-й бригаді тактичної авіації командування "Центр" Повітряних сил ЗСУ.

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією "порушення правил польотів або підготовки до них". Санкція відповідної статті Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. 

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