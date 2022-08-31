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Табличка "Державне бюро розслідувань"Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture-alliance
ЗлочинністьУкраїна

ДБР: екскерівник Держрезерву наніс 205 млн гривень збитків

Степан Смишляєв
1 год. тому

За версією слідства, Микита Барабаш санкціонував продаж на аукціоні 18 тисяч тонн дизельного палива, яке дісталось приватній фірмі вдвічі дешевше ринкової вартості.

https://www.dw.com/uk/dbr-pidozrue-ekskerivnika-derzrezervu-u-nanesenni-derzavi-205-miljoniv-griven-zbitkiv/a-62986420

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки колишньому тимчасовому виконувачу обов’язків голови Державного агентства резерву Микиті Барабашу. За версією слідства, його дії призвели до втрати державою понад 205 мільйонів гривень, повідомила пресслужба ДБР.

Правоохоронці стверджують, що у квітні 2021 року високопосадовець проігнорував рекомендації міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства щодо оцінки ринкової вартості дизельного палива і санкціонував продаж на аукціоні 18 тисяч тонн пального за заниженою ціною. "За результатами аукціону дизпаливо було продано приватній фірмі вдвічі дешевше від його ринкової вартості" , - повідомили в ДБР.

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Санкція статті, за якою Барабашу повідомили про підозру, передбачає позбавлення волі на строк до шести років.

Микита Барабаш, який зараз займає посаду заступника голови Державної інспекції архітектури та містобудування, підтвердив DW, що отримав повідомлення про підозру, але відмовився коментувати подробиці справи. "Я не буду поки щось коментувати стосовно кримінального провадження і слідчих дій", - сказав він. Барабаш зазначив, що наразі йому не повідомляли про можливе обрання запобіжного заходу.

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