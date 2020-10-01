 ДБР підозрює посадовців ДСНС та лісгоспу у недбалості під час пожеж на Луганщині в 2020 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2022

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Новини

ДБР підозрює посадовців ДСНС та лісгоспу у недбалості під час пожеж на Луганщині в 2020 році

Через масштабні пожежі у Луганській області в 2020 році підозру оголосили двом посадовцям. Їх звинувачують у службовій недбалості та можуть засудити до п'яти років позбавлення волі.

Пожежа на Луганщині у 2020 році

Пожежа на Луганщині у 2020 році

У результаті розслідування причин масштабних лісових пожеж на Луганщині 2020 року, слідчі Державного бюро розслідування повідомили про підозру керівнику місцевого управління Держслужби з надзвичайних ситуацій та колишньому начальнику управління лісового та мисливського господарства.  Про це у понеділок, 31 січня, інформує пресслужба ДБР.

Посадовцям закидають службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України). За версією слідчих, підозрювані не несвоєчасно утворили штаб для боротьби з пожежею, неефективно використовували техніку для її гасіння та не організували порятунок людей.

Як уточнюють у пресслужбі Офісу генерального прокурора, дії підозрюваних не відповідали "вимогам нормативних документів та тактичним прийомам оперативних дій при гасінні пожежі".

 

Мільярдні збитки

У ДБР заявляють, що через бездіяльність посадовців згоріли вісім тисяч гектарів лісу, що завдало державі збитків на 5,2 мільярда гривень.

Крім того, пожежа знищила або пошкодила приватне майно. Збитки місцевим мешканцям оцінюють у понад 12 мільйонів гривень.

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До п'яти років в'язниці

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі та заборона обіймати керівні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Посадовців збираються помістити під домашній арешт, а начальника управління служби із надзвичайних ситуацій відсторонити від посади. Згідно з інформацією сайту ДСНС, керівником Луганського управління нині є Михайло Пшик. Очільником Луганського лісового та мисливського господарства у 2020 році був Павло Головченко. 

На момент публікації DW не змогла зв'язатися з підозрюваними. В приймальні Луганського управління ДСНС зазначили, що Михайло Пшик проводить службову нараду. Його адвокат Ярослав Горбатенко заявив DW, що ані він, ані його клієнт не вважають оголошену підозру обґрунтованою. "ДСНС взагалі не є спеціально уповноваженим суб'єктом з гасіння лісових пожеж. Попри це рятувальники у 2020 році самовіддано їх гасили, і Михайло Пшик був серед них, а не відсиджувався в кабінеті", - стверджує захисник.

Смертельні пожежі

Масштабні лісові пожежі на підконтрольній Києву території Луганщині спалахнули у липні 2020 року, а потім тривали упродовж вересня - початку жовтня. У результаті загинули 11 осіб. Під час розслідування однією із версій висували обстріли з ОРДЛО. Наразі правоохоронці відкрили стосовно пожеж шість кримінальних проваджень.

Дивитись відео 01:20

Масштабні пожежі на Луганщині (01.10.2020)

 

  • Майже 150 пожеж У середу, 30 вересня, на території Луганської області Держслужба з надзвичайний ситуацій (ДСНС) зафіксувала 146 пожеж у природних екосистемах. На ранок 1 жовтня ліквідовано 116 пожеж, ще 30 пожеж надалі гасять.

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Майже 150 пожеж

    У середу, 30 вересня, на території Луганської області Держслужба з надзвичайний ситуацій (ДСНС) зафіксувала 146 пожеж у природних екосистемах. На ранок 1 жовтня ліквідовано 116 пожеж, ще 30 пожеж надалі гасять. До ліквідації вогню залучено майже дві тисячі осіб та 200 одиниць техніки.

  • Понад 30 населених пунктів

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Понад 30 населених пунктів

    До зони ураження пожежами на Луганщині потрапив 31 населений пункт, повідомили в ДСНС. Станом на 14 годину четверга, 1 жовтня, загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тисяч гектарів.

  • Понад 250 пошкоджених будівель

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Понад 250 пошкоджених будівель

    Рятувальники повідомляють, що загалом вогонь пошкодив понад 250 будівель. ДСНС каже, що вжила додаткових заходів для захисту від пожеж потенційно небезпечних об'єктів на кшталт заводу "Сєверодонецький АЗОТ" та магістральної газорозподільчої станції.

  • Жертви і поранені

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Жертви і поранені

    З охоплених вогнем територій станом на четвер, 1 жовтня, надійшли дані про дев'ятьох загиблих. Однак ще не відомо, чи всі вони загинули внаслідок вогню. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий поки що повідомив про одну людину, котра втратила життя саме через пожежу. Відносно причин загибелі інших, за його словами, відповідна експертиза ще триває.

  • КПВВ Станиця Луганська закритий

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    КПВВ "Станиця Луганська" закритий

    Зранку у четвер у МВС України повідомили, що у зв'язку з пожежами було призупинено роботу пункту пропуску "Станиця Луганська" у Луганській області. Усі громадяни, які перебували на КПВВ і поряд з територією контрольного пункту, відведені на безпечну відстань, повідомили у міністерстві.

  • Причина пожеж - обстріли з боку проросійських бойовиків?

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Причина пожеж - обстріли з боку проросійських бойовиків?

    Точна причина пожеж поки що не встановлена. В Офісі президента України припускають, що обстріли з території, контрольованої проросійськими бойовиками, "могли спричинити принаймні частину цих пожеж за таких погодних умов, що встановилися в ці дні на лінії розмежування". У зоні пожеж зберігається суха тепла погода з потужним вітром.

    Автор: Данило Білик


 

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