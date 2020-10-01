ДБР підозрює посадовців ДСНС та лісгоспу у недбалості під час пожеж на Луганщині в 2020 році

У результаті розслідування причин масштабних лісових пожеж на Луганщині 2020 року, слідчі Державного бюро розслідування повідомили про підозру керівнику місцевого управління Держслужби з надзвичайних ситуацій та колишньому начальнику управління лісового та мисливського господарства. Про це у понеділок, 31 січня, інформує пресслужба ДБР.

Посадовцям закидають службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України). За версією слідчих, підозрювані не несвоєчасно утворили штаб для боротьби з пожежею, неефективно використовували техніку для її гасіння та не організували порятунок людей.

Як уточнюють у пресслужбі Офісу генерального прокурора, дії підозрюваних не відповідали "вимогам нормативних документів та тактичним прийомам оперативних дій при гасінні пожежі".

Мільярдні збитки

У ДБР заявляють, що через бездіяльність посадовців згоріли вісім тисяч гектарів лісу, що завдало державі збитків на 5,2 мільярда гривень.



Крім того, пожежа знищила або пошкодила приватне майно. Збитки місцевим мешканцям оцінюють у понад 12 мільйонів гривень.

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До п'яти років в'язниці

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі та заборона обіймати керівні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Посадовців збираються помістити під домашній арешт, а начальника управління служби із надзвичайних ситуацій відсторонити від посади. Згідно з інформацією сайту ДСНС, керівником Луганського управління нині є Михайло Пшик. Очільником Луганського лісового та мисливського господарства у 2020 році був Павло Головченко.

На момент публікації DW не змогла зв'язатися з підозрюваними. В приймальні Луганського управління ДСНС зазначили, що Михайло Пшик проводить службову нараду. Його адвокат Ярослав Горбатенко заявив DW, що ані він, ані його клієнт не вважають оголошену підозру обґрунтованою. "ДСНС взагалі не є спеціально уповноваженим суб'єктом з гасіння лісових пожеж. Попри це рятувальники у 2020 році самовіддано їх гасили, і Михайло Пшик був серед них, а не відсиджувався в кабінеті", - стверджує захисник.

Смертельні пожежі

Масштабні лісові пожежі на підконтрольній Києву території Луганщині спалахнули у липні 2020 року, а потім тривали упродовж вересня - початку жовтня. У результаті загинули 11 осіб. Під час розслідування однією із версій висували обстріли з ОРДЛО. Наразі правоохоронці відкрили стосовно пожеж шість кримінальних проваджень.

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