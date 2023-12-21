ЗМІ: соратник Зеленського - громадянин РФ з бізнесом у Криму

Продюсер, засновник "Ліги сміху" Наум Баруля, який є батьком нардепки "Слуги народу" й тестем голови Вінницької ОВА, має громадянство РФ і веде бізнес в Криму, перереєстрований за російським законодавством - "Схеми".

Давній творчий соратник президента України Володимира Зеленського, співзасновник шоу "Ліга сміху" Наум Баруля має громадянство Росії та чинний бізнес в окупованому нею Криму, йдеться в розслідуванні програми "Схеми", оприлюдненому ввечері 20 грудня.

Влітку Баруля подав заявку на державне фінансування свого нового комедійного серіалу "Нижча ліга", хоча участь громадян Російської Федерації прямо забороняється умовами конкурсу, йдеться в матеріалі. "Ця заявка на майже 32 мільйони гривень з бюджету перемогла, але зрештою контракт не був укладений, бо Наум Баруля сам відкликав свою заявку в розпал скандалу з іншим переможцем цього ж конкурсу - серіалом "СМТ Інгулець" Юрія Горбунова", - зазначають журналісти.

"Схеми" з'ясували, що Баруля набув громадянство Росії в 2009 році під час проживання в Москві та роботи генеральним директором компанії "АМІК" Олександра Маслякова, яка організовує "КВК". Наявність російського паспорта підтвердили за допомогою офіційних реєстрів РФ і витоків з державних баз даних різних періодів, зокрема російський державний портал "Госуслуги" і сайт міністерства внутрішніх справ РФ вказують паспорт Барулі як чинний.

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"Схеми": Баруля сплачує податки в Криму

"Як громадянин Росії Наум Баруля володіє бізнесом в Криму та має актуальний ідентифікаційний номер платника податків РФ", - ідеться в розслідуванні.

Саме за російським паспортом Баруля їздив в Крим до 2019 року включно, стверджують "Схеми". "За цей час Наум Баруля перереєстрував там своє майно та бізнес за законодавством окупантів, та придбав нову нерухомість на загальну суму 60 мільйонів рублів. Попри повномасштабну війну, його бізнес у Судаку продовжує працювати і сплачувати податки до бюджету країни-агресорки", - вказують журналісти.

Йдеться про ресторанний бізнес, яким до 2019 року, до свого обрання у Верховну Раду від партії "Слуга народу", співволоділа його донька Ірина Борзова. Її чоловіка Зеленський призначив керувати Вінницькою областю, нагадують "Схеми".

За даними російського реєстру "Спарк", виторг кафе в Судаку за останні п'ять років становив понад 15 мільйонів рублів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сума податків в казну російським окупантам становила близько пів мільйона рублів, а завершивши літній сезон 2023 року кафе готується до відкриття і в 2024-му, стверджують журналісти.

Баруля заперечує перереєстрацію бізнесу за законами РФ

У коментарі "Схемам" Баруля заперечив, що реєстрував майно та фірми в Криму за російськими законами. "Я не знаю, що вони там намалювали і зареєстрували. Я нічого не реєстрував", - запевнив він і додав, що після окупації втратив усі свої активи в Криму.

Водночас Баруля відмовився коментувати наявність громадянства РФ, але й не спростував цього.

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