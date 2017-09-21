Девід Ліптон - американський економіст та менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Девіл Ліптон".

Девід Ліптон обіймав посаду першого заступника голови Міжнародного валютного фонду (МВФ) з 2011 до 2020 року. Раніше він працював в банківській корпорації Citi, в адміністрації президента США Білла Клінтона, в Гарвардському університеті. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.