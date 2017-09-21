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Девід Ліптон

Девід Ліптон - американський економіст та менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Девіл Ліптон".

Девід Ліптон обіймав посаду першого заступника голови Міжнародного валютного фонду (МВФ) з 2011 до 2020 року. Раніше він працював в банківській корпорації Citi, в адміністрації президента США Білла Клінтона, в Гарвардському університеті. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд чи палата. Хто виноситиме вироки українським корупціонерам

Суд чи палата. Хто виноситиме вироки українським корупціонерам 21.09.2017

В Україні сперечаються, хто має судити корупціонерів. Експерти застерігають щодо наміру влади підмінити створення спеціалізованого суду окремими судовими палатами.
На що Україна витрачає гроші від МВФ

На що Україна витрачає гроші від МВФ 14.09.2017

Керівництво МВФ продовжує консультації з українською владою щодо умов виділення фінансування. DW розпитала економічних експертів про те, наскільки кредити Фонду посприяли проведенню реформ та боротьбі з корупцією.
МВФ прогнозує зростання економіки Росії вже в 2016 році

МВФ прогнозує зростання економіки Росії вже в 2016 році 03.08.2015

У МВФ вважають, що після значного падіння в 2015 році економіка Росії вже наступного року покаже зростання.
МВФ надасть Кіпру кредит обсягом понад 278 мільйонів євро

МВФ надасть Кіпру кредит обсягом понад 278 мільйонів євро 20.06.2015

Сукупна сума кредитування цієї країни ЄС фондом складе тепер 742,4 мільйона євро. Представник МВФ зазначив, що програма реформ Кіпру дає позитивні результати.
МВФ може надати Києву фінансування і без реструктуризації зовнішнього боргу

МВФ може надати Києву фінансування і без реструктуризації зовнішнього боргу 10.06.2015

Головне для фонду, щоб Україна своєчасно та в повному обсязі обслуговувала свої борги перед самим МВФ. Ця заява Девіда Ліптона призвела до здешевлення облігацій зовнішньої державної позики України.
МВФ: Україна та кредитори мають швидше домовитися про реструктуризацію боргів

МВФ: Україна та кредитори мають швидше домовитися про реструктуризацію боргів 14.04.2015

Україна повинна домовитися з кредиторами про реструктуризацію її боргів до червня, коли МВФ переглядатиме свою програму допомоги країні. У фонді заявили, що розраховують на успішний результат.
МВФ: Україна вперше має шанс після десятиліть безвідповідальності й корупції

МВФ: Україна вперше має шанс після десятиліть безвідповідальності й корупції 08.04.2015

Заступник виконавчого директора МВФ Девід Ліптон вважає обґрунтованим продовження надання Україні кредитної допомоги. Стабільність економічного відновлення залежатиме від розвитку конфлікту на Донбасі, каже він.
Місія МВФ під враженням від бачення нової влади

Місія МВФ під враженням від бачення нової влади 14.12.2014

Заступник голови МВФ відвідав Київ і був "вражений баченням економічної трансформації України" новою владою. Місія організації планує повернутися до України на початку нового року.