Дарина Каленюк

Реформи зі скрипом: 5 років після Майдану

П'ять років тому сотні тисяч українців пішли на барикади проти корупції і свавілля влади. Сьогодні ілюзій щодо нової влади вже немає. Лише під тиском Євросоюзу Київ тяк-сяк втілює реформи.