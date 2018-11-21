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Дарина Каленюк - українська громадська активістка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дарина Каленюк".
Українська громадська активістка Дарина Каленюк є одним із засновників Центру протидії корупції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.