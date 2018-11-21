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Дарина Каленюк

Дарина Каленюк - українська громадська активістка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дарина Каленюк".

Українська громадська активістка Дарина Каленюк є одним із засновників Центру протидії корупції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Реформи зі скрипом: 5 років після Майдану

Реформи зі скрипом: 5 років після Майдану 21.11.2018

П'ять років тому сотні тисяч українців пішли на барикади проти корупції і свавілля влади. Сьогодні ілюзій щодо нової влади вже немає. Лише під тиском Євросоюзу Київ тяк-сяк втілює реформи.
Чому боротьба з відмиванням коштів в Україні неефективна

Чому боротьба з відмиванням коштів в Україні неефективна 31.01.2018

Засекречене судове рішення про "гроші Януковича", брак співпраці генеральної прокуратури з іноземними партнерами та "прикриття" війною - експерти висловили свою думку щодо звіту РЄ про відмивання коштів в Україні.

Директорка Центру протидії корупції про те, куди витратили мільярди Януковича

Директорка Центру протидії корупції про те, куди витратили "мільярди Януковича" 29.08.2017

Попри обіцянки спрямувати "мільярди Януковича" на оборону, значна їхня частина пішла аграріям. DW дізналася подробиці у директорки Центру протидії корупції Дарини Каленюк, котра оприлюднила цю інформацію.
Розкрадання коштів вкладників з банків-банкрутів: скандал розростається

Розкрадання коштів вкладників з банків-банкрутів: скандал розростається 08.06.2016

В Україні кілька збанкрутілих банків підозрюють у розкраданні мільярдів гривень вкладників і виведенні їх в європейські банки. Активісти підозрюють владу в спробах спустити розслідування на гальмах.
Експертка про чорну касу регіоналів: Тепер почнеться полювання на свідків

Експертка про "чорну касу регіоналів": Тепер почнеться полювання на свідків 01.06.2016

Розслідування чорної бухгалтерії Партії регіонів спричинить опір системи, в якій сьогоднішня влада України переплетена з колишньою, каже в розмові з DW Дарина Каленюк з Центру протидії корупції.