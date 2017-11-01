You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Даріуш Росаті
Тема
Даріуш Росаті – польський економіст, політик, колишній міністр закордонних справ Польщі.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
За виборами в Україні спостерігатиме група євродепутатів
За виборами в Україні спостерігатиме група євродепутатів
В Україні розпочинає роботу місія Європарламенту за спостереженням за виборами президента.
Політика
29.03.2019
29 березня 2019 р.
Боротьба з корупцією в Україні: ЄС втрачає терпіння
Боротьба з корупцією в Україні: ЄС втрачає терпіння
Хоча у Брюсселі хвалили українське НАБУ, владу України критикували різкіше, ніж зазвичай.
Політика
23.03.2018
23 березня 2018 р.
У ЄП назвали ляпасом відмову Лукашенка приїхати до Брюсселя
У ЄП назвали ляпасом відмову Лукашенка приїхати до Брюсселя
Євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс вважає ляпасом відмову Лукашенка прибути на саміт "Східного партнерства".
Політика
21.11.2017
21 листопада 2017 р.
Євродепутат про очікування від саміту Східного партнерства
Євродепутат про очікування від саміту Східного партнерства
Даріуш Росаті розповів про деталі та перспективи ідеї створити трастовий фонд інвестицій для України.
Політика
17.11.2017
17 листопада 2017 р.
Східне партнерство "плюс" в обмін на реформи
Східне партнерство "плюс" в обмін на реформи
Європарламентарі ухвалили резолюцію до саміту Східного партнерства, який пройде 24 листопада в Брюсселі.
Політика
15.11.2017
15 листопада 2017 р.
На саміті "Східного партнерства" обговорять гібридні загрози
На саміті "Східного партнерства" обговорять гібридні загрози
Парламентська асамблея "Євронест" підготувала пропозиції до порядку денного саміту "Східного партнерства" в Брюсселі.
Політика
01.11.2017
1 листопада 2017 р.
Показати більше
Реклама