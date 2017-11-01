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Даріуш Росаті

Тема

Даріуш Росаті – польський економіст, політик, колишній міністр закордонних справ Польщі.

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Докладно

Даріуш Росаті є співголовою Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС

За виборами в Україні спостерігатиме група євродепутатів

За виборами в Україні спостерігатиме група євродепутатів

В Україні розпочинає роботу місія Європарламенту за спостереженням за виборами президента.
Політика29 березня 2019 р.
Назар Холодницький (л) і Артем Ситник у Брюсселі

Боротьба з корупцією в Україні: ЄС втрачає терпіння

Боротьба з корупцією в Україні: ЄС втрачає терпіння

Хоча у Брюсселі хвалили українське НАБУ, владу України критикували різкіше, ніж зазвичай.
Політика23 березня 2018 р.
Олександра Лукашенка в ЄС запросили на саміт, однак він приїжджати не захотів

У ЄП назвали ляпасом відмову Лукашенка приїхати до Брюсселя

У ЄП назвали ляпасом відмову Лукашенка приїхати до Брюсселя

Євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс вважає ляпасом відмову Лукашенка прибути на саміт "Східного партнерства".
Політика21 листопада 2017 р.
Європарламент переважною більшістю підтримав рекомендації до саміту Східного партнерства

Євродепутат про очікування від саміту Східного партнерства

Євродепутат про очікування від саміту Східного партнерства

Даріуш Росаті розповів про деталі та перспективи ідеї створити трастовий фонд інвестицій для України.
Політика17 листопада 2017 р.
Будівля Європарламенту в Страсбурзі

Східне партнерство "плюс" в обмін на реформи

Східне партнерство "плюс" в обмін на реформи

Європарламентарі ухвалили резолюцію до саміту Східного партнерства, який пройде 24 листопада в Брюсселі.
Політика15 листопада 2017 р.
Співголови "Євронест" Ребекка Гармс та Маріан Лупу під час прес-конференції в Києві

На саміті "Східного партнерства" обговорять гібридні загрози

На саміті "Східного партнерства" обговорять гібридні загрози

Парламентська асамблея "Євронест" підготувала пропозиції до порядку денного саміту "Східного партнерства" в Брюсселі.
Політика1 листопада 2017 р.
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