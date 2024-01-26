Данський міністр у Миколєві: шукав укриття, привіз допомогу

Ларс Люкке Расмуссен під час візиту в Україну мусив шукати прихисток у бомобоссховищі. Глава МЗС відкрив у Миколаєві нове дипломатичне представництво Данії та анонсував виділення нової допомоги.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен прибув з візитом до України. Про це він повідомив у п'ятницю, 26 січня, у Facebook.

"Сьогодні я вже вчетверте на посаді міністра закордонних справ в Україні. Щоправда, не зовсім відпочив, оскільки вчора вночі спрацювала повітряна тривога, і нам довелося піти в бомбосховище готелю. Нам пощастило і з теплом, і водою. Це далеко не так для всіх українців, які постійно живуть з повітряними тривогами", - написав міністр.

Він не уточнив, до якого міста приїхав, але в українській столиці Києві повітряної тривоги ввечері чи вночі не було.

За даними данських ЗМІ, Расмуссен перебуває в Миколаєві, адже Данія взяла шефство над відбудовою цього міста.

Видання Nordjyske повідомляє, що в Миколаєві міністр зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою та анонсував виділення 60 мільйонів данських крон (понід вісім мільйонів євро) для боротьби з корупцією.

Згодом сам Расмуссен написав у Facebook, що відкрив у Миколаєві нове дипломатичне представництво Данії.

Як повідомлялося, в грудні 2023 року Данія анонсувала виділення 1,8 мільярда данських крон (понад 241 мільйон євро) на придбання для Збройних сил України (ЗСУ) бойових машин піхоти CV90.

Також Данія зобов'язалась передати Повітряним силам ЗСУ винищувачі F-16. Загалом у 2023-2028 роках Данія планує виділити Україні понад вісім мільярдів євро військової допомоги.