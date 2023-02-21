Данілов: Путін має на меті "план Б" у війні проти України

"План Б" Росії полягає в змушенні України поступитися частиною територій у обмін на позірний мир, вважає секретар РНБО Олексій Данілов. Утім, це абсолютно неприпустимо, додав він.

Президент РФ Володимир Путін вже не розглядає захоплення всієї України, а має на меті "план Б" - частина територій в обмін на позірний мир. Про це у вівторок, 21 лютого, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Зараз в них на меті "план Б", він полягає в наступному: підписання будь-яких переговорних позицій з нашою країною для того, щоб ми поступились частиною наших земель на нібито мир", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Данілов вказав, зокрема, на те, що Путін вже не згадує захоплення України, а натомість у своїй промові під час звернення до Федеральних зборів РФ сказав лише про Донецьку і Луганську області.

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"Консерви в Україні"

Також, за словами секретаря РНБО, на території України проявилося багато "консерв", які сиділи і чекали, коли можна буде починати вкидати наративи, що треба домовлятись з огляду на загибель людей. "Майте на увазі, що це ні до чого доброго не приведе. Більш того, я хочу нагадати, що все, що стосується всіх цих наративів, бажання брати участь в цих речах, буде каратися згідно з нашим законодавством, і це посягання на наш конституційний лад", - наголосив Данілов.

Перемовини з Росією щодо території є абсолютно неприпустимими, додав він. Згідно з Конституцією, кордони України чітко визначені, і "якщо хтось вважає, що їх треба змінити, спочатку треба змінити Конституцію", нагадав Данілов.

Нагадаємо, сьогодні Путін звернувся до Федеральних зборів. У ньому він значну увагу приділив війні проти Україні, протистоянню Заходу та санкціям проти РФ, вкотре звинувативши західні країни у підготовці агресії проти РФ. Також Путін пригрозив відновлення ядерних випробувань і заявив, що його країна "призупиняє участь" у договорі з США про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).