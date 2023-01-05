Данілов про припинення вогню з боку РФ: Брехня і лицемірство

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що жодних перемовин про перемир’я чи припинення вогню Україна з Росією вести не буде. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 5 січня.

++19:47++

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що жодних перемовин про перемир’я чи припинення вогню Україна з Росією вести не буде. "Давайте будемо говорити практичною мовою: кому вони це перемир’я пропонують? Самі собі?", - сказав Данілов в ефірі 24 каналу.

Він зазначив, що у цій ситуації є "доволі просте рішення" - Росія має покинути територію України.

"Це наша земля. І ми на нашій землі робитимемо те, що вважаємо за необхідне. Прикриватися якимись християнськими святами – вони до чого?", - додав він.

Окрім того, у публікації в Twitter він назвав оголошенння Росією "різдвяного" режиму припинення вогню "брехнею і лицемірством".

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++19:30++

В Україні відреагували на "різдвяне перемир'я", оголошене Росією. Так, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що РФ мусить залишити окуповані території, і "лише тоді у неї почнеться тимчасове перемир'я".

"Лицемірство залиште собі…", - написав він у Twitter. Також Подоляк нагадав, що Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить РФ.

++19:10++

У генштабі ЗСУ заявляють, що військово-політичне керівництво Російської Федерації вживає заходів, аби не допустити масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні поточного року.

"Не виключається повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку", - йдеться у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ.

++18:55++

Українські сили оборони збили російський літак Су-25 та гелікоптер Мі-8, повідомляє генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів, зазначають у генштабі, проте подробиць не наводять.

Також українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження військ РФ, а також трьох ударів по позиціях їхнії зенітно-ракетних комплексів, йдеться у повідомленні.

++18:30++

Білорусь заявила про нарощування спільних з РФ військ. На територію країни продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил РФ, повідомила у Telegram-каналі пресслужба міноборони Білорусі.

Як стверджують в міноборони РБ, вони проводитимуть "заходи бойового злагодження" на білоруських полігонах та спільні льотно-тактичні навчання.

++17:33++

Президент України Володимир зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Як повідомив Зеленський у Telegram, вони обговорили безпекову співпрацю країн, питання ядерної безпеки, зокрема ситуацію на захопленій військами РФ Запорізькій АЕС.

"Поспілкувалися також про обмін військовополоненими за турецького посередництва, розвиток зернової угоди. Цінуємо готовність Туреччини взяти участь у реалізації нашої формули миру", - зазначив Зеленський.

Раніше сьогодні Ердоган провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої закликав його оголосити "одностороннє" припинення вогню в Україні. "Президент Ердоган сказав, що заклики до миру та переговорів повинні бути підкріплені одностороннім припиненням вогню", - цитує агентство AFP повідомлення канцелярії Ердогана за підсумками телефонної розмови з Путіним.

++17:18++

Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони країни Сергію Шойгу запровадити "різдвяний" режим припинення вогню по всій лінії зіткнення з Україною у відповідь на звернення глави Російської православної церкви Кирила. Діяти він має з 12.00 6 січня 2023 року до 24.00 7 січня 2023 року, повідомляється на сайті Кремля.

У повідомленні також міститься заклик до України теж оголосити режим припинення вогню та дати вірянам можливість "відвідати служби у Різдвяний святвечір, а також у День Різдва Христового".

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав заклик Кирила цинічною пасткою та елементом пропаганди.

++16:50++

Росія в особі її президента Володимира Путіна під словом "переговори" пропонує Україні та світові визнати її "право на захоплення чужих територій і масові вбивства" без юридичних наслідків, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Уже аксіома: чому з РФ не можна буде домовитися. РФ (в особі Путіна) під словом "переговори" пропонує Україні та світу визнати її "право на захоплення чужих територій" і "зафіксувати відсутність юридичних наслідків за масові вбивства на чужій території". Це категорично неприйнятно", - написав Подоляк у Twitter.

++16:11++

Українські правоохоронці ідентифікували російських військових, які у березні 2022 року розстріляли 10 цивільних автомобілів на Житомирській трасі поблизу Києва. Тоді 13 людей загинули, ще шестеро – зазнали поранень. Про це повідомляє Національна поліція України.

Як встановили слідчі головного управління НПУ в Автономній Республіці Крим, на початку повномасштабного вторгнення одними із перших на територію України з Білорусі зайшли дві батальйонні тактичні групи зі складу 5-ї окремої танкової бригади РФ. Вони рухалися в напрямку Києва, 3 березня вийшли на Житомирську трасу. Одна батальйонна тактична група зайняла позицію у селі Березівка, друга - на заправці біля села Мила.

"Саме друга батальйонно-тактична група вчинила найбільше розстрілів та вбивств на Житомирській трасі", - повідомили в НПУ.

У ході досудового слідства встановлено, що загалом з 4 по 25 березня російські військові розстріляли 10 транспортних засобів. В кінці березня, коли війська РФ відступали з Київщини, вони спалили автомобілі та тіла людей, які там залишалися.

"І це ми говоримо лише про тих людей, які рухалися на автомобілях. Ми вже маємо також докази вбивства мирного населення у прилеглих населених пунктах, а також тих, хто намагався пройти пішки повз їхні бойові позиції", - зазначають в НПУ.

Наразі правоохоронці встановили більшу частину особового складу 5-ї окремої танкової бригади 36 загальновійськової армії східного військового округу збройних сил Російської Федерації. Також оголошено про підозру командиру батальйону 5ОТБр, який керував розстрілом автоколони цивільних людей на Житомирській трасі.

"Крім того, зібрані докази причетності до розстрілів інших військовослужбовців Російської Федерації. Оперативники та слідчі ідентифікували та створили базу фотографій 400 окупантів, які брали активну участь у бойових діях та вчиняли воєнні злочини на Київщині", - зазначили в НПУ.

++15:35++

Війська РФ обстріляли Берислав на Харесонщині. Внаслідок влучання снаряда в будинок загинула родина. Серед загиблих - 12-річний хлопчик. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"В цьому вся ницість і підлість Росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир’я", а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син?", - написав він у Telegram.

++15:28++

Протягом минулого тижня Німеччина передала Україні ракетні системи, броньовані евакуаційні машини, безпілотники, гусеничні машини піхоти, системи виявлення дронів та генератори. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Зокрема, ФРН надала 20 ракетних систем калібру 70 мм на пікапах із ракетами; дві броньовані евакуаційні машини; тягач-транспортер М1070 Oshkosh; сім гусеничних та дистанційно керованих машин піхоти; 63 пікапи; 17 вантажівок 8х8; вісім розвідувальних безпілотників; машину швидкої допомоги; сім прикордонних патрульних машин; 12 великотоннажних причепів; 30 систем виявлення дронів та 27 антидронових датчиків та глушилок.

Також в Україну було відправлено відправлено 21 генератор, 32 мобільні системи опалення та 36400 вовняних ковдр.

++15:08++

Суд у Франції відклав слухання щодо щодо екстрадиції українського мільярдера Костянтина Жеваго на 19 січня, повідомляє Reuters.

++15:00++

Передислокація Росією стратегічної авіації на аеродроми, розташовані подалі від України, ускладнить технічне обслуговування застарілих літаків, вважає британська військова розвідка.

Як зазначається у щоденному зведенні міністерства оборони Великобританії у Twitter, 27 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що Росія перекинула на Далекий Схід важкі бомбардувальники Ту-95МС і середні Ту-22М3 дальньої авіації. Це, за даними британських розвідників, стало реакцією на удари по авіабазі в Енгельсі, внаслідок яких кілька літаків були пошкоджені.

Російська авіація дальньої дії, як і раніше, зможе запускати крилаті ракети повітряного базування по території України, оскільки дальність цієї зброї становить п’ять тисяч кілометрів на додаток до дальності польоту бомбардувальників, ідеться у зведенні. Однак польоти створять додаткове навантаження на технічне обслуговування та ще більше виснажать застарілі літаки, зазначається в ньому.

++14:45++

Танки для України: Рішення Франції посилило тиск на Шольца

Німецькі політики поновили заклики до канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) переглянути позицію щодо постачання Україні танків Leopard після того, як Франція анонсувала передачу Києву броньованих машин AMX-10 RC, які класифікуються як колісні легкі танки.

Представники політичних сил, що входять до урядової коаліції в ФРН, вважають, що після рішення Франції канцлер Німеччини Олаф Шольц (на фото) більше не може посилатися на небажання "діяти наодинці" в питаннях постачання Україні сучасних танків. Фото: Nicolas Landemard /Le Pictorium/IMAGO

"Аргумент, який постійно висуває офіс канцлера про те, що Німеччина не повинна діяти наодинці, абсолютно застарів", - наголосила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), яка представляє Вільну демократичну партію (ВДП), що входить до урядової коаліції. Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff), який також належить до ВДП і може стати новим послом Німеччини в Росії, теж вважає, що позицію Берліна потрібно переглянути: "Я думаю, що в цілому це абсолютно нова ситуація для Заходу, коли країни постачають нові категорії озброєнь".

Представниця коаліційної партії "Союз 90/"Зелені" Зара Нанні (Sara Nanni) поділяє схожу позицію. "Ми повинні забезпечити Україну тим, що можливо, включаючи Leopard і (бойові машини піхоти. - Ред.) Marder із промислових запасів", - наголосила вона. Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яку представляє Шольц, Саскія Ескен (Saskia Esken) також не стала виключати постачання танків Києву, зауваживши, що канцлер веде переговори з партнерами і надалі ухвалюватимуться "відповідні рішення".

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++14:23++

Успенський собор Києво-Печерської лаври повернули державі - міністр

Комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври від Української православної церкви (Московського патріархату) до держави завершила роботу. За підсумками роботи був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ (МП), повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Ці дві споруд перебували в безоплатному користуванні УПЦ з 2016 року згідно договору, строк якого сплинув 31 грудня 2022 року. "Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з'явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не є перешкодою для повернення державного майна", - заявив він.

++14:09++

Під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий до серйозного діалогу з Україною, якщо та виконає "відомі вимоги та врахує нові територіальні реалії", повідомили в Кремлі. Нагадаємо, Ердоган закликав Путіна до одностороннього припинення вогню в Україні. Президент Туреччини також збирається поговорити телефоном і з президентом України Володимиром Зеленським.

Також сьогодні до "різдвяного перемир'я" вирішив закликати глава Російської православної церкви Кирило. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав цю заяву цинічною пасткою та елементом пропаганди. "РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як пропагандист війни. РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації РФ", - написав він у Twitter.

++13:47++

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки Верховного головнокомандувача. "Три найважливіші моменти. Перше: аналізуємо ситуацію на передовій. Друге: прораховуємо всі можливі подальші кроки ворога. Третє: тримаємо на контролі забезпечення армії боєприпасами й технікою, зокрема безпілотниками - як розвідувальними, так і ударними", - написав він у соціальних мережах.

++13:25++

ВВП України впав майже на третину в 2022 році - мінекономіки

За підсумками 2022 року падіння ВВП України попередньо оцінюється в 30,4 відсотка з похибкою два відсотки, повідомило міністерство економіки.

Після певної стабілізації економічної ситуації в Україні в третьому кварталі 2022 року, в четвертому вона знов погіршилась через удари РФ по енергетиці. Фото: Gleb Garanish/REUTERS

"Це є об'єктивно найгіршим результатом часів незалежності, втім кращим, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення, коли оцінки варіювалися в межах 40-50 відсотків падіння ВВП і глибше", - йдеться в повідомленні.

Значного негативного впливу на економічну ситуацію в країні завдають удари РФ по українській енергетичній інфраструктурі.

++13:01++

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг на тлі війни в Україні застеріг від недооцінювання "амбіцій" Росії та президента РФ Володимира Путіна. "Вони (росіяни. - Ред.) продемонстрували велику готовність терпіти втрати та страждання", - сказав Столтенберг на бізнес-конференції в Норвегії. "Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін змінив свої плани та цілі в Україні. Тому небезпечно недооцінювати Росію", - цитує його Reuters.

++12:36++

Україна вважає необхідним провести "санкційний саміт", на якому варто розглянути виклики та ухвалити рішення щодо подальшої протидії РФ. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у статті для Times.

"Захід має закрити санкційні лазівки для Росії. Політика відкритих дверей для росіян, яка дозволяє їм під час злочинів їхньої держави в Україні спокійно подорожувати країнами Європи, має бути переглянута. Ми повинні закрити всі можливості, які дозволяють деяким росіянам сподіватися на обхід санкцій і говорити, що вони - це не (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін та його оточення, тому є невинними у війні. Росіяни винні всі, без виключень", - мотивував Єрмак.

++12:14++

Суд у Франції розглядає запит України на екстрадицію мільярдера Жеваго

Мільярдер Костянтин Жеваго, якого затримали у Куршевелі за запитом України наприкінці грудня, з'явився сьогодні в апеляційному суді у Франції на слуханні про його екстрадицію. Прохання його захисту про закриті слухання суд відхилив, повідомляє Reuters

++12:00++

Ердоган закликав Путіна до одностороннього припинення вогню

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав президента РФ Володимира Путіна оголосити "одностороннє" припинення вогню в Україні. "Президент Ердоган сказав, що заклики до миру та переговорів повинні бути підкріплені одностороннім припиненням вогню", - цитує агентство AFP повідомлення канцелярії Ердогана за підсумками телефонної розмови з Путіним.

Крім Путіна, Ердоган має також зателефонувати президентові України Володимиру Зеленському.

++11:41++

Глава РПЦ Кирило вирішив закликати до "різдвяного перемир'я" між РФ і Україною

Глава Російської православної церкви Кирило закликав до припинення вогню та встановлення перемир'я з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня, "щоб православні люди могли відвідати служби в Різдвяний день", повідомляє пресслужба РПЦ.

Глава РПЦ Кирило та президент РФ Володимир Путін Фото: Mikhael Klimentyev/AFP/Getty Images

У зверненні не уточнюється, ані про який конфлікт ідеться і хто має припинити вогонь, ані до кого звертається Кирило і за яким часом має бути встановлене перемир'я. Вказано лише, що він звертається "до всіх сторін, залучених до міжусобного конфлікту".

Раніше "міжусобицею" Кирило неодноразово називав війну Росії проти України та говорив, що молиться за збройні сили РФ і закликав їх бути вірними "присязі й готовності душу свою покласти за своя друга".

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++11:30++

Внаслідок обстрілів Росією території України 4 січня загинули п'ятеро цивільних: двоє у Донецькій області, по одному - в Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській. Восьмеро мирних жителів були поранені: по троє на Донеччині та Херсонщині, двоє - на Харківщині. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко з посиланням на зведення від голів обласних військових адміністрацій.

++11:25++

Щойно російські солдати атакували центральну частину Херсона. Влучили в будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 20-річний чоловік.

Крім того, вранці армія РФ обстріляла Чорнобаївку та Комишан. Пошкоджені будинки, автомобілі, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач та газопровід. Постраждали четверо людей.

++11:14++

Засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що перша група російських ув'язнених, завербованих на війну проти України, завершила піврічний контракт і тепер з них зняті всі судимості, повідомляються російські пропагандистські ЗМІ.

Тим часом, за даними Головного управління розвідки міністерства оборони України, ПВК "Вагнера" почала рекрутувати в'язнів із виправних колоній Чеченської республіки РФ. "Явище починає набувати масового характеру", - йдеться в повідомленні розвідки та додається, що з двох закладів "мобілізували" понад 50 в'язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами за політичними мотивами.

++10:50++

У Білорусі починається суд над лауреатом Нобелівської премії миру

Сьогодні в Білорусі починається суд над лауреатом Нобелівської премії миру головою правозахисного центру "Вясна" Олесем Біляцьким.

Олесь Біляцький Фото: Tatyana Zenkovich/EPA/dpa/picture alliance

Біляцького заарештували з двома колегами з "Вясни" у 2021 році. Його звинувачують у фінансуванні антиурядових протестів, а також у контрабанді грошей. Правозахисникам загрожує від семи до 12 років позбавлення волі. Четвертий представник "Вясни", який втік з Білорусі, переслідується заочно.

Колеги називають Біляцького та інших фігурантів справи політичним в'язнями. "Вясна" взяла на себе провідну роль у наданні правової та фінансової допомоги сотням білорусів, які були ув'язнені під час антиурядових протестів, що спалахнули в Білорусі влітку 2020 року та були жорстоко придушені владою.

Нобелівську премію миру 2022 року разом із Біляцьким присудили українському "Центру громадянських свобод" і російській правозахисній організації "Меморіал".

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++10:25++

Внаслідок обстрілів російськими військами Донеччини 4 січня загинули двоє мирних жителів Бахмута, ще троє цивільних в області дістали поранення.

Через атаки РФ у Кураховому постраждало обладнання на інфраструктурному об'єкті та шість приватних будинків. У Часовому Яру зруйнована багатоповерхівка, пошкоджені ще чотири будинки та будівля лікарні. У Соледарі пошкоджена п'ятиповерхівка, повідомляє у ранковому зведенні голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++10:00++

Війська РФ використають іранські дрони до травня - ISW

Російські війська використають 1750 іранських безпілотників до травня, якщо продовжать використовувати їх в Україні такими ж темпами, як у вересні-грудні 2022 року, підрахували аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Відповідно, вони вважають, що Росія намагатиметься укласти подальші угоди з Іраном про постачання додаткових озброєнь для ураження української критичної інфраструктури.

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++09:33++

Внаслідок обстрілів російською армією території Херсонщини 4 січня троє цивільних дістали поранення різного ступеню тяжкості. За добу армія РФ обстріляла область 41 раз з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Херсон росіяни атакували дев'ять разів, укотре обстрілявши житлові квартали міста. Снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++09:06++

Під час проведення робіт з розмінування в Ізюмському районі через детонацію боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт - 42-річний підполковник цивільного захисту Сергій Гоцуляк. Старший сапер цієї ж групи отримав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості. Крім того, в районі Балаклії на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний 22-річний чоловік. Його госпіталізували в середньому стані тяжкості, повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++08:45++

США можуть надати Україні бронемашин Bradley - Байден

США розглядають можливість передачі Україні бойових броньованих машин Bradley, підтвердив журналістам президент Джо Байден.

Bradley Фото: Baderkhan Ahmad/AP Photo/picture alliance

Гусеничні Bradley призначені для перевезення та підтримки піхоти й розвідників із забезпеченням вогневого прикриття та придушення військ і бронетехніки противника. Основним озброєнням бронемашин є 25-міліметрова автоматична гармата. Також на них можуть встановлюватися протитанкові керовані ракети та зенітні ракетні комплекси.

Скільки саме машин і в які строки може отримати Київ, він не уточнив. Водночас координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі напередодні сказав, що Вашингтон найближчим часом оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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++08:24++

Пізно ввечері 4 січня російська армія вкотре атакувала ракетами околиці Запоріжжя. "В результаті прильоту на об'єкті цивільної інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа. Постраждали також житлові будинки, що розташовані поруч. За попередніми даними, одна людина поранена", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++07:56++

У лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення 4 січня під час обстрілу армією РФ Нікополя, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Вночі російські солдати тричі накривали місто з реактивних систем залпового вогню "Град" і важкої артилерії, спрямувавши щонайменше 30 снарядів. Пошкоджені кілька будинків і господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури та лінії електропередач. Люди не постраждали.

++07:34++

Російські солдати завдали 4 січня трьох ракетних і 13 авіаційних ударів, та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Херсона, Нікополя Дніпропетровської області та міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області. Є постраждалі, важкопоранені та загиблі серед мирного населення, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

ЗСУ відбили за минулу добу російські атаки в районах населених пунктів Стельмахівка та Площанка на Луганщині, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Виїмка, Підгородне, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Водяне, Красногорівка, Веселе, Мар'їнка та Побєда - на Донеччині.

Українська авіація завдала вчора 20 ударів по районах зосередження окупантів, а також п'яти ударів по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Повітряні сили знищили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Ракетні війська та артилерія вразили три пункти управління, чотири райони зосередження сил і техніки та два склади боєприпасів.

++07:12++

Норвегія передала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів

Норвегія передала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів, які підходять до кількох видів гармат, зокрема до самохідної гаубиці M-109, повідомило норвезьке міністерство оборони. Влітку з Осло передали Україні 22 такі гармати.

"Україна потребує оперативної підтримки, і тому ми продовжуємо оцінювати, що можемо пожертвувати з запасів збройних сил. Водночас вивчаємо, що ми можемо придбати безпосередньо у виробника, щоби надати в майбутньому", - заявив міністр оборони країни Бьорн Арілд Грам.

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