Данілов про атаку біля Хмельницької АЕС: Російська "лякачка"

На думку секретаря РНБО, спроба атаки РФ біля Хмельницької АЕС - типовий приклад російської тактики залякування. Тим часом у Повітряних силах кажуть, що без прямого влучання важко зрозуміти справжні наміри Росії.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов вважає спробу атаки Росії поблизу Хмельницької атомної електростанції (АЕС) "традиційною російською лякачкою". Про це він сказав у четвер, 26 жовтня, в ефірі національного телемарафону.

"Це тактика РФ. Той обстріл, який ми мали вчора вночі, мав відбутися поблизу дуже небезпечного об'єкта. Це традиційна російська "лякачка", коли вони лякають увесь світ або атомною зброєю, або атомним інцидентом. Це варвари", - сказав Данілов. Водночас, на його думку, це "ще одне попередження світу, що війну треба закінчити якомога швидше", для чого необхідна "максимальна допомога".

Своєю чергою речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначив, що прямого влучання в Хмельницьку АЕС не було, а пошкодження були спричинені падінням уламків збитих протиповітряною обороною (ППО) дронів. "Все що збивається зверху, падає вниз. Зрозуміти, що саме мав на меті ворог, можна тоді, коли є пряме влучання", - додав він.

Наслідки атаки поблизу Хмельницької АЕС

Внаслідок збиття російських дронів у ніч на 25 жовтня в двох корпусах Хмельницької АЕС пошкодило вікна. Через пошкодження ліній електропередачі були знеструмлені 1,86 тисячі споживачів у Нетішині, де розташована станція, та в Славуті - за 20 кілометрів звідти. В обох містах живуть більшість працівників АЕС.

У Славуті поранень зазнали 20 людей, двоє з них - у важкому стані в реанімації. За словами мера міста Василя Сидора, вибухова хвиля від падіння безпілотників "мала величезний радіус" і пошкодила пів міста: 300 з 500 багатоповерхівок, усі 28 навчальних закладів і лікарню тим чи іншим чином.

За словами першого заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, внаслідок атаки загалом у регіоні пошкоджені 1760 цивільних об'єктів: 282 багатоквартирні будинки, 1404 приватні та 74 об'єкти соціальної інфраструктури (з них 41 заклад освіти, 14 культурних закладів, шість медичних установ і дві церкви).

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