Данія не бачить виконання Україною критеріїв для статусу кандидата на вступ до ЄС - ЗМІ

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107-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 10 червня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 червня.
На цій сторінці DW стежить за новинами п'ятниці, 10 червня (час київський).
++07.47++
Росія, ймовірно, отримує нині більше доходів від продажу викопного палива, ніж на початку війни проти України, оскільки зростання світових цін компенсує вплив західних санкцій. Таку заяву зробив представник США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштайн відповідаючи на запитання Підкомітету з європейських питань і співпраці в галузі регіональної безпеки Комітету із закордонних відносин Сенату США.
Хохштейн сказав, що зростання світового попиту на нафту з боку споживачів після пандемії COVID-19 було "набагато більшим і значнішим, ніж будь-хто передбачав", цитує інформагенція Reuters.
++07.16++
Данія вважає, що Україна не виконує критеріїв, необхідних для набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, зокрема, щодо стабільності демократичних інститутів у країні, верховенства закону, поваги та захисту прав меншин та прав людини. Про це написало агентство Bloomberg з посиланням на дипломатичну записку, що має у своєму розпорядженні редакція.
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Копенгаген вважає, що Україна "загалом перебуває на дуже ранній стадії" щодо своєї готовності взяти на себе зобов'язання щодо членства в ЄС і створити ринкову економіку, що функціонує, або стати конкурентоспроможною на єдиному ринку, йдеться в публікації.
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