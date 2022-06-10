Данія не бачить виконання Україною критеріїв для статусу кандидата на вступ до ЄС - ЗМІ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами п'ятниці, 10 червня (час київський).

++07.47++

Росія, ймовірно, отримує нині більше доходів від продажу викопного палива, ніж на початку війни проти України, оскільки зростання світових цін компенсує вплив західних санкцій. Таку заяву зробив представник США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштайн відповідаючи на запитання Підкомітету з європейських питань і співпраці в галузі регіональної безпеки Комітету із закордонних відносин Сенату США.

Хохштейн сказав, що зростання світового попиту на нафту з боку споживачів після пандемії COVID-19 було "набагато більшим і значнішим, ніж будь-хто передбачав", цитує інформагенція Reuters.

++07.16++

Данія вважає, що Україна не виконує критеріїв, необхідних для набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, зокрема, щодо стабільності демократичних інститутів у країні, верховенства закону, поваги та захисту прав меншин та прав людини. Про це написало агентство Bloomberg з посиланням на дипломатичну записку, що має у своєму розпорядженні редакція.

Читайте також: Президія Європарламенту зробила заяву щодо статусу кандидата для України

Копенгаген вважає, що Україна "загалом перебуває на дуже ранній стадії" щодо своєї готовності взяти на себе зобов'язання щодо членства в ЄС і створити ринкову економіку, що функціонує, або стати конкурентоспроможною на єдиному ринку, йдеться в публікації.

Читайте також: Кулеба: Київ не сприйме альтернатив статусу кандидата вступу до ЄС

Дивитись відео 05:51 Зброя, "пекельні" санкції і перспектива членства в ЄС: як світ допомагає Україні боротися з російськими окупантами? (28.02.2022)



