Данія виділить 264 мільйони доларів на БМП CV90 для України

Щоб допомогти Україні боротися з вторгнення РФ, Данія частково профінансує поточні постачання Швецією БМП CV90, а також виробництво нових машин.

Уряд Данії виділить 1,8 мільярда данських крон (близько 264 мільйонів доларів) на фінансування передачі Швецією Україні бойових машин піхоти CV90 для спротиву агресії Росії, повідомила агенція AFP в понеділок, 18 грудня.

"Уряд разом із урядом Швеції вирішив співфінансувати внесок, що триває (передачу CV90 - Ред.), а також виробництво нових бойових машин піхоти CV90", - йдеться в заяві міністерства оборони Данії.

Там також зазначили, що Швеція вже передала України 50 CV90. Крім того, вона постачає запчастини, боєприпаси та забезпечує технічне обслуговування БМП.

Улітку президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали заяву про наміри щодо виробництва та обслуговування CV90 в Україні.

Данія планує надати Україні озброєння на мільярд євро

Минулого тижня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що її уряд представить на затвердження парламенту країни пакет військової допомоги Україні на мільярд євро. Ця допомога включатиме боєприпаси, танки, безпілотники та інше обладнання, яке "необхідне для боротьби".

На військову підтримку України у 2023-2028 роках Данія планує виділити понад вісім мільярдів євро.