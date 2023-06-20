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Данія надасть військову допомогу Україні на три млрд євро

Аліна Коломієць
2 год. тому

Данія, яка підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, схвалила пакет військової допомоги Україні на 2023-2028 роки.

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САУ Caesar
САУ CaesarФото: Sameer al-Doumy/AFP/Getty Images

Парламент Данії схвалив новий пакет військової допомоги Україні на 2023-2028 роки на суму близько трьох мільярдів євро в перерахунку. Про це повідомив у вівторок, 20 червня, український міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

"Дякую моїм дорогим друзям Мортену Бедскоу (міністр підприємництва Данії - Ред.), Трольсу Лунд Пульсену (виконувач обов'язків міністра оборони Данії - Ред.) та данському народу. Кожне гарчання "Леопарда" та залп CAESAR - це салют на Вашу честь. А Ваша участь у "пташиній коаліції" (мається на увазі винищувальна коаліція. - Ред.) додасть до цього оркестру звуки з неба, яких ми так прагнемо", - написав Резніков. 

Раніше інформагенція Reuters писала, що сума нового пакета допомоги Україні становитиме 21,9 мільярда данських крон або понад три мільярди євро в перерахунку. Як зазначається в заяві міноборони Данії, ця допомога буде надаватися через створений у березні Фонд допомоги Україні.

"Я пишаюся тим, що Данія і надалі залишається значним донором. Україна все ще глибоко залежна від військової допомоги", - йдеться у заяві Пульсена.

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У травні цьогоріч Копенгаген оголосив, що планує значно збільшити суму коштів, які він виділив на допомогу Україні у її протистоянні збройній агресії Росії. Цього року до фонду планують додати ще 7,5 мільярда данських крон (близько мільярда євро в перерахунку. - Ред.).

Водночас наступного року планується, що до фонду надійде ще 10,4 мільярда крон (трохи менше 1,5 мільярда євро в перерахунку. - Ред.).

Фонд допомоги України, початковий обсяг якого становить майже мільярд євро, призначений для надання військової підтримки, а також гуманітарної допомоги та підтримки данських компаній, які допомагають у відбудові України.

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Як повідомлялося, на початку травня Данія виділила Україні найбільший пакет допомоги на суму понад 250 мільйонів доларів для посилення спроможності ЗСУ вести контрнаступ.

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