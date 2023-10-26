Данія передає Україні військову техніку на $520 мільйонів

До пакета допомоги від Данії входять танки, БМП, артилерійські боєприпаси, безпілотники і стрілецька зброя. А також евакуаційні машини, постачання яких співфінансується із ФРН.

Данія у четвер, 26 жовтня, оголосила про передачу Україні 13-го пакета військової допомоги Україні на 3,7 мільярда данських крон (близько 520 мільйонів доларів), до якого входять танки Т-72ЕА , бойові машини піхоти, артилерійські боєприпаси, безпілотники і стрілецька зброя.

До пакета також входять броньовані інженерно-евакуаційні машини, постачання яких фінансується у співпраці з Німеччиною.

"Україна може розраховувати на непохитну підтримку Данії в боротьбі за свободу. Це підтримка, яка має вирішальне значення для продовження боротьби України. Ця допомога також дає важливий сигнал і Україні, і Росії про те, що ми не втрачаємо уваги, хоча більша частина уваги світу цими днями спрямована на Ізраїль і Палестину", - цитує заяву міністра закордонних справ Данії Ларса Лекке Расмуссена "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Данія розраховує передати перші F-16 Україні навесні 2024 року

Це обладнання та боєприпаси, на які є попит в Україні і які мають вирішальне значення для підтримання боєздатності ЗСУ, йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що пакет допомоги був сформований після зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим раніше цього тижня у Києві.