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Данія передає Україні військову техніку на $520 мільйонів

Ольга Журавльова
26 жовтня 2023 р.

До пакета допомоги від Данії входять танки, БМП, артилерійські боєприпаси, безпілотники і стрілецька зброя. А також евакуаційні машини, постачання яких співфінансується із ФРН.

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Український танк T-72
Українське військо поповниться танками T-72 із ДаніїФото: Yashuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Данія у четвер, 26 жовтня, оголосила про передачу Україні 13-го пакета військової допомоги Україні на 3,7 мільярда данських крон (близько 520 мільйонів доларів), до якого входять танки Т-72ЕА , бойові машини піхоти, артилерійські боєприпаси, безпілотники і стрілецька зброя.

До пакета також входять броньовані інженерно-евакуаційні  машини, постачання яких фінансується у  співпраці з Німеччиною.

"Україна може розраховувати на непохитну підтримку Данії в боротьбі за свободу. Це підтримка, яка має вирішальне значення для продовження боротьби України. Ця допомога також дає важливий сигнал і Україні, і Росії про те, що ми не втрачаємо уваги, хоча більша частина уваги світу цими днями спрямована на Ізраїль і Палестину", - цитує заяву міністра закордонних справ Данії Ларса Лекке Расмуссена "Інтерфакс-Україна".

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Це обладнання та боєприпаси, на які є попит в Україні і які мають вирішальне значення для підтримання боєздатності ЗСУ, йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що пакет допомоги був сформований після зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим раніше цього тижня у Києві.

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