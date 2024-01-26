Данія і Литва хочуть виробляти дрони спільно з Україною

Міністри закордонних справ Данії та Литви, які одночасно перебувають з візитами в Україні, заявили про готовність своїх країн до спільного виробництва безпілотників з Україною.

Україна та Данія проведуть спільний форум оборонних індустрій з фокусом на виробництві дронів. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з данським колегою Ларсом Люкке Расмуссеном у Миколаєві в п'ятницю, 26 січня.

"Данія має серйозний потенціал у виробництві дронів. Ми домовилися, що міністерства закордонних справ спільно з міністерствами оборони, а також міністерством стратегічних галузей промисловості, організують україно-данський форум оборонних індустрій. Ми зробимо особливий фокус на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів, враховуючи особливі можливості Данії в цій сфері", - сказав Кулеба.

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Цього ж дня литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, який також перебуває з візитом в Україні (вчора у Києві, сьогодні - в Харкові), заявив, що Україна може розпочати виробництво безпілотників на території Литви.

"Можна говорити й про спільне виробництво. Схоже, українці зацікавлені в можливому перенесенні частини виробництва до Литви", - цитує міністра латвійське видання JP.lt .

Ландсбергіс додав, що "дрони є щоденними учасниками бойових дій", і "Литва може перейняти цей досвід, вчитися в українців, які готові відкривати друзям свої книги про війну". "Така можливість надзвичайна. За ті уроки, які ми можемо винести, було сплачено найвищу ціну", - зазначив міністр.

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