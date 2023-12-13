Данія анонсувала військову допомогу Україні на мільярд євро

Уряд Данії представить парламенту для затвердження новий пакет військової допомоги Україні на мільярд євро. Про це повідомила в середу, 13 грудня, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на брифінгу за результатами саміту Північна Європа - Україна в Осло.

За її словами, у разі ухвалення парламентом допомога міститиме боєприпаси, танки, безпілотники та інше обладнання, яке "необхідне для боротьби".

"Ми перебуваємо в тому моменті, коли потрібно допомогти. Щоб Україна могла продовжити боротьбу", - наголосила Фредеріксен, додавши, що (президент РФ Володимир. - Ред.) "Путін не повинен перемогти".

Раніше на військову підтримку України у 2023-2028 роках Данія передбачила понад вісім мільярдів євро. Вона також входить до тих західних країн, які пообіцяли передати Повітряним силам Збройних сил України (ЗСУ) винищувачі F-16.

Загалом п'ять країн Північної Європи - Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Ісландія - вже надали Україні допомогу на близько 11 мільярдів євро після повномасштабного вторгнення Росії, йдеться у спільній заяві цих країн, пише агенція Reuters.

Як повідомлялосся, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Осло Норвегія анонсувала надання Україні допомоги на чверть мільярда євро для підтримки цивільної інфраструктури взимку. Ці гроші є частиною пакета на понад шість мільярдів євро, який в лютому узгодив норвезький парламент на наступні п'ять років.