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Далай-лама
Далай-ламаФото: Prabhakar Mani Tewari
РелігіяІндія

Далай-лама вибачився за пропозицію хлопчику посмоктати язик

Степан Смишляєв
3 год. тому

У лютому на заході в Індії Далай-лама поцілував хлопчика в губи і запропонував тому посмоктати його язика. Зараз відео інциденту почало ширитися соцмережами. Духовний лідер вибачився.

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87-річний Далай-лама у понеділок, 10 квітня, перепросив у хлопчика, якому раніше запропонував посмоктати свій язик. Вибачення духовного лідера тибетців опубліковане на його сторінці у Twitter.

Сам інцидент трапився ще 28 лютого у передмісті Дармсали на півночі Індії, однак його запис почав ширитися соціальними мережами лише зараз. Користувачі Twitter розкритикували його, назвавши "огидним", пише агентство AFP.

На відео видно, що Далай-лама спочатку цілує в губи хлопчика, який підійшов до нього віддати шану, тримає за підборіддя, а потім каже: "можеш посмоктати мого язика" і висовує його.

"Його Святість хоче вибачитися перед хлопчиком та його сім'єю, а також перед його численними друзями в усьому світі за біль, який могли завдати його слова", - йдеться в заяві духовного лідера.

Там також зауважується, що Далай-лама "часто дражнить людей, яких зустрічає, у невинній та грайливій формі, навіть на публіці та перед камерами". "Він шкодує про інцидент", - наголошується в заяві.

У 2019 році Далай-ламі вже довелося вибачатися після того, як в коментарі ВВС він заявив: якщо його наступницею стане жінка, то вона має бути привабливою.

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