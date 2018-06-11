Daimler підозрюють у маніпуляціях даними про вміст вихлопів

Німецьке Федеральне відомство автотранспорту (KBA) підозрює німецький автомобілебудівний концерн Daimler у маніпулюванні даними про зміст вихлопів. Ідеться про приблизно 60 тисяч екземплярів моделі Mercedes-Benz GLK із дизельним двигуном, повідомило німецьке видання Bild am Sonntag у неділю, 14 квітня. За його даними, програмне забезпечення дозволяло на випробувальних стендах занижувати показники вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах.

Маніпулятивне програмне забезпечення було виявлене у кінці 2018 року. Подальші перевірки лише посилили підозри відомства. Його інтерес викликають моделі, випущені з 2012 по 2015 роки.

За інформацією видання, у процесі здійснення оновлень Daimler таємно видалив це програмне забезпечення. Однак представник концерну назвав дану інформацію такою, що не відповідає дійсності. Він підкреслив, що Daimler тісно співпрацює з KBA і представить свою позицію у ході слухань.

Німецька автомобільна промисловість уже упродовж декількох років перебуває у центрі "дизельного скандалу".