Daimler переобладнав сотні тисяч дизельних автомобілів Mercedes-Benz

У Європі вже близько 630 тисяч дизельних автомобілів Mercedes-Benz отримали нове програмне забезпечення (ПЗ) з 2017 року. Про це в суботу, 6 квітня, повідомили в прес-службі компанії Daimler у відповідь на запит інформагенції dpa.

За даними Daimler, лише в Німеччині з початку кампанії оновлення програмного забезпечення дизельних автомобілів нове ПЗ отримали понад 200 тисяч автівок. Ще влітку 2017 року в компанії Daimler пообіцяли модернізувати програмне забезпечення близько трьох мільйонів автомобілів, оснащених дизельним двигуном.

Мета цих заходів - істотне зменшення обсягів шкідливих викидів у атмосферу. Нещодавно в компанії презентували новий варіант оновлення програмного забезпечення для дизельних автомобілів, оснащених дизельним двигуном за стандартом "Євро-5".

Загалом розроблено вже понад 500 варіантів для апгрейду ПЗ дизельних автомобілів, наголошують у Daimler.

Нагадаємо, через скандал навколо викритих маніпуляцій виробників авто з показниками шкідливих викидів дизельних двигунів - так званий "дизельгейт" - у багатьох містах Німеччини вирішили заборонити рух дизельних авто окремими вулицями.