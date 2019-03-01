 Daimler переобладнав сотні тисяч дизельних автомобілів Mercedes-Benz | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.04.2019

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Економіка

Daimler переобладнав сотні тисяч дизельних автомобілів Mercedes-Benz

В Європі понад 600 тисяч дизельних автомобілів Mercedes-Benz отримали нове програмне забезпечення з 2017 року, запевнили в Daimler.

Mercedes

У Європі вже близько 630 тисяч дизельних автомобілів Mercedes-Benz отримали нове програмне забезпечення (ПЗ) з 2017 року. Про це в суботу, 6 квітня, повідомили в прес-службі компанії Daimler у відповідь на запит інформагенції dpa.

За даними Daimler, лише в Німеччині з початку кампанії оновлення програмного забезпечення дизельних автомобілів нове ПЗ отримали понад 200 тисяч автівок. Ще влітку 2017 року в компанії Daimler пообіцяли модернізувати програмне забезпечення близько трьох мільйонів автомобілів, оснащених дизельним двигуном.

Мета цих заходів - істотне зменшення обсягів шкідливих викидів у атмосферу. Нещодавно в компанії презентували новий варіант оновлення програмного забезпечення для дизельних автомобілів, оснащених дизельним двигуном за стандартом "Євро-5".

Загалом розроблено вже понад 500 варіантів для апгрейду ПЗ дизельних автомобілів, наголошують у Daimler.

Нагадаємо, через скандал навколо викритих маніпуляцій виробників авто з показниками шкідливих викидів дизельних двигунів - так званий "дизельгейт" - у багатьох містах Німеччини вирішили заборонити рух дизельних авто окремими вулицями

DW.COM

Наприкінці травня Гамбург першим з-поміж німецьких міст запровадить обмеження для автомобілів з дизельними двигунами. Таким чином міська влада бореться за чистіше повітря. (23.05.2018)

До середини 2019 року столиця ФРН Берлін має заборони рух автомобілів, оснащених дизельними двигунами, на щонайменше 11 ділянках вулиць. Відповідну постанову оголосив суд 9 жовтня. (09.10.2018)

 

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Як дизельний двигун опинився на лаві підсудних в Німеччині (21.07.2017)  

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