Daily Telegraph: Встановлено особу третього учасника замаху на Скрипаля

Спецслужби Великобританії встановили особу третього підозрюваного у справі отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Як повідомило у четвер, 27 вересня, британське видання Daily Telegraph, перед замахом Великобританію, ймовірно, відвідав ще один офіцер Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ). Ім'я підозрюваного поки не розголошується.

Як повідомляє видання, агент "відвідав Солсбері для підготовки плану атаки перед тим, як двоє його колег привезли до Великобританії бойову отруйну речовину".

Раніше слідство у Великобританії стверджувало, що до отруєння Скрипалів причетні громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов, які є агентами ГРУ, та, ймовірно, ще двоє співучасників. 13 вересня на російському каналі RT показали інтерв'ю з чоловіками, які назвали себе Бошировим і Петровим. Вони заявили, що не мають стосунку до замаху і приїжджали в Солсбері як туристи.

Журналісти-розслідувачі з видань Bellingcat і The Insider 26 вересня повідомили, що справжнє ім'я Руслана Боширова - Анатолій Володимирович Чепіга, він має звання полковника. Згодом журналісти російського видання "Коммерсант" побували в рідному селі Чепіги в Амурській області, де тривалий час жила його родина. Співрозмовники видання упізнали в Руслані Боширові Анатолія Чепігу.

Нагадаємо, що на початку березня 2018 року в британському Солсбері у важкому стані були виявлені екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Британська прем'єрка Тереза ​​Мей згодом заявила в парламенті, що Скрипалі були отруєні речовиною "Новачок", розробленою в Росії. У Москві відкинули звинувачення в причетності до замаху, заявивши, що всю хімічну зброю РФ знищено в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.