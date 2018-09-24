 Daily Telegraph: Встановлено особу третього учасника замаху на Скрипаля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Daily Telegraph: Встановлено особу третього учасника замаху на Скрипаля

Ще один офіцер ГРУ приїжджав у Солсбері для організації отруєння Скрипаля, повідомляє видання Daily Telegraph. Він готував замах ще до того, як до Великобританії прибули безпосередні виконавці.

Боширов і Петров у Солсбері

Боширов і Петров у Солсбері

Спецслужби Великобританії встановили особу третього підозрюваного у справі отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Як повідомило у четвер, 27 вересня, британське видання Daily Telegraph, перед замахом Великобританію, ймовірно, відвідав ще один офіцер Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ). Ім'я підозрюваного поки не розголошується.

Як повідомляє видання, агент "відвідав Солсбері для підготовки плану атаки перед тим, як двоє його колег привезли до Великобританії бойову отруйну речовину".

DW.COM

Daily Telegraph та Bellingcat повідомляють, що справжнє ім'я Руслана Боширова - Анатолій Володимирович Чепіга і він має звання полковника. (26.09.2018)

Боширову і Петрову, підозрюваним у замаху на Скрипаля, довелося дати інтерв'ю RT в якості покарання за те, що вони "наслідили" в ході спецоперації, пише The Telegraph. (16.09.2018)

Односельці добре пам'ятають Анатолія Чепігу і стежать за всіма матеріалами в ЗМІ, пов'язаними зі звинуваченням Боширова і Петрова в отруєнні Скрипалів у Солсбері. Журналісти "Коммерсанта" побували в рідному селі Чепіги. (27.09.2018)

Раніше слідство у Великобританії стверджувало, що до отруєння Скрипалів причетні громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов, які є агентами ГРУ, та, ймовірно, ще двоє співучасників. 13 вересня на російському каналі RT показали інтерв'ю з чоловіками, які назвали себе Бошировим і Петровим. Вони заявили, що не мають стосунку до замаху і приїжджали в Солсбері як туристи.

Журналісти-розслідувачі з видань Bellingcat і The Insider 26 вересня повідомили, що справжнє ім'я Руслана Боширова - Анатолій Володимирович Чепіга, він має звання полковника. Згодом журналісти російського видання  "Коммерсант"  побували в рідному селі Чепіги в Амурській області, де тривалий час жила його родина. Співрозмовники видання упізнали в Руслані Боширові Анатолія Чепігу. 

Нагадаємо, що на початку березня 2018 року в британському Солсбері у важкому стані були виявлені екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Британська прем'єрка Тереза ​​Мей згодом заявила в парламенті, що Скрипалі були отруєні речовиною "Новачок", розробленою в Росії. У Москві відкинули звинувачення в причетності до замаху, заявивши, що всю хімічну зброю РФ знищено в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.

Дивитись відео 03:04
Now live
03:04 хв

Bellingcat: турист з Солсбері, який став героєм РФ за операцію в Україні (27.09.2018)

Аудіо й відео до теми

Bellingcat: турист з Солсбері, який став героєм РФ за операцію в Україні (27.09.2018)  

Також за темою

Bild Überwachungskamera

ЗМІ: Справжнє ім'я одного з отруювачів Скрипаля - полковник Чепіга 26.09.2018

Daily Telegraph та Bellingcat повідомляють, що справжнє ім'я Руслана Боширова - Анатолій Володимирович Чепіга і він має звання полковника.

Bellingcat: турист з Солсбері, який став героєм РФ за операцію в Україні (27.09.2018) 27.09.2018

Докази того, що офіцер російської розвідки брав участь у замаху на Скрипалів, ще більше погіршать відносини Заходу із Москвою. Розслідувачі з Bellingcat й Insider вважають: Руслан Боширов отримав зірку героя Росії за участь у війні на Донбасі.

Bild Überwachungskamera

"Коммерсант": односельці впізнали у "Боширові" розвідника Чепігу 27.09.2018

Односельці добре пам'ятають Анатолія Чепігу і стежать за всіма матеріалами в ЗМІ, пов'язаними зі звинуваченням Боширова і Петрова в отруєнні Скрипалів у Солсбері. Журналісти "Коммерсанта" побували в рідному селі Чепіги.

Реклама

Докладно

Боширов і Петров у Солсбері

Останній доказ у справі Скрипалів веде до Кремля

Нові результати розслідування отруєння Скрипалів є доказом участі Кремля в нападі в Солсбері, вважає Інґо Маннтойфель. 

default

Трансформації бізнесу

Як німецьке товариство GIZ допомагатиме українським компаніям з енергоефективністю. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  