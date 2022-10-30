Daily Mail: Телефон Ліз Трасс зламали російські хакери

До рук хакерів могло потрапити листування Ліз Трасс про війну РФ проти України й постачання зброї Києву, пише The Mail on Sunday.

Особистий телефон експрем'єра Великої Британії Ліз Трасс зламали хакери, імовірно пов'язані з російськими спецслужбами, - про це в суботу, 29 жовтня, повідомило видання The Mail on Sunday з посиланням на джерела в службах безпеки. За даними британських журналістів, злом було виявлено під час літньої передвиборчої кампанії консерваторів, коли Трасс ще очолювала міністерство закордонних справ Великої Британії.

Джерела газети вважають, що кіберзлочинці могли отримати доступ до "надсекретної інформації", зокрема до деталей переговорів із главами МЗС інших країн про війну РФ проти України, а також до докладних обговорень поставок зброї Києву - зловмисники завантажили листування Трасс за останній рік.

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Хакери також отримали доступ до листування Трасс із її союзником і колишнім міністром фінансів Квазі Квартенгом, що містить критичні відгуки про тодішнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона, стверджує видання.

У британському уряді відмовилися коментувати цю публікацію, зазначивши лише, що "існують надійні системи захисту від кіберзагроз". BBC і Sky News не змогли перевірити інформацію The Mail on Sunday.

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Тим часом опозиційні політики закликають провести розслідування. Опубліковані відомості порушують "украй важливі питання національної безпеки", зокрема, чому і як стався витік інформації, заявила, зокрема, Іветт Купер із Лейбористської партії. "Важливо, щоб усі ці проблеми безпеки розслідували й вирішували на найвищому рівні", - підкреслила вона.