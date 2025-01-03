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СуспільствоНімеччина

270 тис. німців просять заборони феєрверків, Шольц відповів

Дмитро Шварц
3 січня 2025 р.

Понад чверть мільйона німців підписали петицію з закликом до повної заборони феєрверків для приватного використання в країні після чергової новорічної ночі, затьмареної смертями та пораненнями.

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Святкування Нового року в Німеччині, 1 січня 2025 року
У Німеччині через необережне поводження з феєрверками на Новий рік загинули п'ятеро людейФото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Більше чверті мільйона німців підписали онлайн-петицію з закликом до повної загальнонаціональної заборони феєрверків для приватного використання після чергової новорічної ночі, затьмареної смертями та пораненнями.

Як передає німецька інформаційна агенція dpa, до полудня п'ятниці, 3 січня, близько 270 тисяч людей підтримали петицію, яку два роки тому ініціювала берлінська філія німецької профспілки поліцейських (GdP).

"До 30 грудня у нас було близько 90 тисяч підписів. Те, що ми пережили новорічної ночі, знаходиться за межею прийнятного", - зазначив речник профспілки.

Шольц: Потрібні нові чіткі правила щодо феєрверків

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) уже висловився щодо можливої заборони феєрверків у країні, заявивши, що потрібні нові правила. "Ми повинні мати чіткі правила щодо того, які піротехнічні засоби можна використовувати, і вживати жорстких заходів проти всіх, хто не дотримується закону. Це правильний шлях", - сказав він під час візиту до місцевої пожежної бригади в передмісті Берліна.

До нових серйозних загальнонаціональних обмежень закликала і міністерка внутрішніх справ Берліна Айріс Шпрангер (Iris Spranger).

Як повідомлялося, щонайменше п'ятеро людей загинули, десятки отримали поранення під час святкування Нового року в Німеччині, де, на відміну від багатьох інших країн, феєрверки можна придбати за кілька днів до новорічної ночі для приватного використання.

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