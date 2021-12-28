CША дадуть Україні 25 мільйонів доларів на безпеку кордону з РФ і Білоруссю

США виділять українським прикордонникам 24,5 мільйона доларів на безпеку кордонів із Російською Федерацією та Білоруссю. Про це у вівторок, 28 грудня, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що йдеться про два проєкти підтримки. Перший, розроблений спільно з посольством США в Україні, - план спільних дій щодо реалізації міжнародної технічної допомоги обсягом 20 мільйонів доларів. "Зважаючи на старі та нові виклики, він направлений на безпеку північного та східного кордонів України. Реципієнтами проєкту виступають всі прикордонні загони, які виконують завдання на кордоні з Росією та Білоруссю", - йдеться у повідомленні.

Реалізація цього проєкту розпочнеться у січні 2022 року та триватиме протягом року. "Він сприятиме забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів. Сучасні засоби відеофіксації та безпілотні комплекси, індивідуальний захист прикордонників, а також забезпечення їх розташування в польових умовах, посилення транспортом та засобами зв'язку - це ті потреби, які узгодили зі стратегічними партнерами", - повідомляє ДПСУ.

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Другий проєкт розроблений у рамках співпраці з Державним департаментом США за програмою питань експортного контролю і безпеки кордонів (EXBS). Обсяг фінансування узгоджений в обсязі 4,5 мільйона доларів.

За ним Україні допоможуть в розвитку інфраструктури кордону. Зокрема, це буде допомога в нарощенні можливостей ДПСУ елементами, що використовуються в облаштуванні кордону та розбудові систем дистанційного спостереження.

Нагадаємо, 27 грудня президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет на 2022 рік у розмірі 768,2 мільярда доларів. Частина цих коштів, 300 мільйонів доларів, підуть на підтримку Збройних сил України. Водночас у законі, голосування за який відбулося в Конгресі США невдовзі після відеопереговорів Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, не згадуються обов'язкові санкції проти газогону "Північний потік-2" і поправка, яка забороняла б американцям купувати російський суверенний борг.