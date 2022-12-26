CША стурбовані вторгненням КНР у повітряний простір Тайваню

Сполучені Штати стурбовані військовою активністю Китаю поблизу Тайваню і вважають її "провокаційною" та "дестабілізуючою", заявили в адміністрації президента США Джо Байдена у понеділок, 26 грудня, повідомляє Reuters.

"Ми продовжуватимемо допомагати Тайваню підтримувати достатній потенціал самооборони відповідно до наших довготривалих зобов’язань і нашої політики єдиного Китаю", - йдеться в заяві Ради національної безпеки США.

Маневри поблизу берегів Тайваню

25-26 грудня Пекін проводив масштабні військові навчання в морі та повітряному просторі поблизу Тайваню, в яких взяли участь 71 літак і сім кораблів. За цей час 47 китайських літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка вважається неофіційним кордоном між Китаєм і Тайванем, і увійшли до розпізнавальної зони засобів протиповітряної оборони (ППО) Тайбею.

В Пекіні ці маневри назвали "рішучою відповіддю на нинішню ескалацію та провокацію США та Тайваню ", маючи на увазі нещодавно підписаний Байденом закон про витрати на оборону, в якому Китай називається стратегічним викликом. Цей документ передбачає посилення співпраці з Тайванем у сфері безпеки та вимагає розширення співпраці з Індією щодо нових оборонних технологій, пише AP.

Збройні сили Китаю часто використовували масштабні військові навчання як демонстрацію сили у відповідь на дії уряду США, спрямовані на підтримку Тайваню. У серпні КНР провела великі військові навчання з бойовою стрільбою у відповідь на візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань.