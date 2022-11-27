ЧС з футболу: збірні Німеччини та Іспанії зіграли внічию

На Чемпіонаті світу в Катарі матч футбольних збірних Німеччини та Іспанії завершився з рахунком 1:1.

6 хв. тому 6 хв. тому

6 хв. тому 6 хв. тому

Матч другого туру групового етапу Чемпіонату світу з футболу 2022 у Катарі між збірними Німеччини та Іспанії завершився з рахунком 1:1 у неділю, 27 листопада.

Під час гри в Ель-Хаурі у складі іспанської команди відзначився Альваро Мората на 62-й хвилині. Гол у складі Німеччини на 83-й хвилині забив Ніклас Фюлькруг (Niclas Füllkrug).

На 40-й хвилині арбітр не зарахував гол німецького футболіста Антоніо Рюдігера, зафіксувавши положення "поза грою" після перегляду відеоповтору.

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Команди представляють групу E, лідером якої є Іспанія (4 очки). Німеччина замикає таблицю на четвертому місці, маючи в активі 1 очко. Друге та третє місця ділять команди Японії та Коста-Ріки, у яких по 3 очки.

Команда Німеччини все ще має шанси пробитися в 1/8 фіналу. Німеччина завершить груповий етап зустріччю з Коста-Рікою, Іспанія в останньому турі зіграє з Японією, обидва матчі відбудуться 1 грудня. ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня.

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