  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Збірна Німеччини після голу у ворота Іспанії
Збірна Німеччини після голу у ворота ІспаніїФото: JAVIER SORIANO/AFP/Getty Images
СпортНімеччина

ЧС з футболу: збірні Німеччини та Іспанії зіграли внічию

Олена Перепадя
6 хв. тому

На Чемпіонаті світу в Катарі матч футбольних збірних Німеччини та Іспанії завершився з рахунком 1:1.

https://p.dw.com/p/4KA2m

Матч другого туру групового етапу Чемпіонату світу з футболу 2022 у Катарі між збірними Німеччини та Іспанії завершився з рахунком 1:1 у неділю, 27 листопада.

Під час гри в Ель-Хаурі у складі іспанської команди відзначився Альваро Мората на 62-й хвилині. Гол у складі Німеччини на 83-й хвилині забив Ніклас Фюлькруг (Niclas Füllkrug).  

На 40-й хвилині арбітр не зарахував гол німецького футболіста Антоніо Рюдігера, зафіксувавши положення "поза грою" після перегляду відеоповтору.

Читайте також: Російських пропагандистів спіймали на фейковому відео про українців на ЧС у Катарі

Команди представляють групу E, лідером якої є Іспанія (4 очки). Німеччина замикає таблицю на четвертому місці, маючи в активі 1 очко. Друге та третє місця ділять команди Японії та Коста-Ріки, у яких по 3 очки.

Команда Німеччини все ще має шанси пробитися в 1/8 фіналу. Німеччина завершить груповий етап зустріччю з Коста-Рікою, Іспанія в останньому турі зіграє з Японією, обидва матчі відбудуться 1 грудня. ЧС-2022  у Катарі завершиться 18 грудня.

Читайте також: Німецькі бари бойкотують Чемпіонат світу з футболу в Катарі

 

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Україна. Бородянка

ФРН та Великобританія передали ЗСУ бронемашини і ракети

Конфлікти8 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

102-річна українка Любов Ярош

102-річна українка про Голодомор і війну РФ проти України

102-річна українка про Голодомор і війну РФ проти України

Історія26 листопада 2022 р.
На херсонському залізничному вокзалі перед потягом до Києва

Звільнений Херсон - залишитися чи евакуюватися?

Звільнений Херсон - залишитися чи евакуюватися?

Конфлікти25 листопада 2022 р.
Постпред України при ООН Сергій Кислиця

Сергій Кислиця про "посіпак" Путіна в ООН

Сергій Кислиця про "посіпак" Путіна в ООН

Політика25 листопада 2022 р.25:34 хв.
Натовп людей заряджає свої мобільні телефони у "Пункті незламності" в Полтаві

Як працюють "Пункти незламності" в Україні

Як працюють "Пункти незламності" в Україні

Суспільство25 листопада 2022 р.
Слідчий міжнародної групи розслідування ймовірних воєнних злочинів під час російської окупації Бучі

У Німеччині криміналізують заперечення воєнних злочинів

У Німеччині криміналізують заперечення воєнних злочинів

Закон і право25 листопада 2022 р.
Гравець збірної Німеччини з пов'язкою "One Love" із райдужним серцем на руці

Що відомо про заборону пов'язки "One Love" на ЧС у Катарі

Що відомо про заборону пов'язки "One Love" на ЧС у Катарі

Спорт25 листопада 2022 р.
На головну сторінку