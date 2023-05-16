ЦРУ розпочало онлайн-кампанію з вербування шпигунів у РФ

Американська спецслужба запустила власний Telegram-канал і опублікувала відеоінструкцію про те, як невдоволені владою та війною росіяни можуть безпечно зв'язатися з ЦРУ.

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США розпочало нову кампанію з використання "безпрецедентної", на думку американських розвідників, можливості переконати росіян, невдоволених війною Росії проти України та життям у РФ, поділитися своїми таємницями. У понеділок, 15 травня, в соціальних мережах було оприлюднено відеоінструкцію про безпечне вербування.

Щоб полегшити собі завдання, ЦРУ запустило власний канал у Telegram, адже ця соцмережа вважається дуже популярним джерелом нефільтрованих новин в Росії.

ЦРУ вперше розмістило відеоінструкцію у Telegram, що закінчується порадами про те, як анонімно та безпечно зв'язатися з агентами американської спецслужби. Відео також оприлюднили й на інших платформах і соцмережах, зокрема, на YouTube, Twitter, Instagram і Facebook.

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Історична нагода через війну РФ проти України

Представники ЦРУ, які беруть участь у проєкті, заявили, що війна Росії проти України створила історичну нагоду, "щоб росіяни приходили до нас і передавали інформацію, яка потрібна Сполученим Штатам".

Цьому також передувала попередня кампанія з вербування після початку вторгнення, що, за словами неназваних американських чиновників, була успішною, адже "контакти з'явилися", передає телеканал CNN.

За словами одного з неназваних посадовців, вони сподіваються, що росіяни, які працюють у чутливих сферах і мають доступ до цінної інформації, тепер почують наступне послання: "Ми розуміємо вас, можливо, краще, ніж ви думаєте". "Ми воліли донести до росіян їхньою мовою, що ми знаємо, що їм доводиться зазнавати", - додав чиновник, який говорив на умовах анонімності.

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