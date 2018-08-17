Credit Suisse рекласифікував, а не заморозив активи росіян - банк

Швейцарський банк Credit Suisse рекласифікував деякі пов'язані з Росією активи у зв'язку із запровадженими санкціями США. Про це йдеться у повідомленні швейцарського банку в четвер, 23 серпня. "Після нещодавніх санкцій, а також з урахуванням регуляторних обмежень з боку США Credit Suisse рекласифікував певні активи, які підпали під ці обмеження, з "активів під управлінням" (Assets under Management) у "активи на довіреному зберіганні" (Assets under Custody). Така рекласифікація не означає заморожування активів", - наголошується в документі, який отримала інформагенція "Інтерфакс".

Крім того, рекласифікація не стосується активів клієнтів банку, які не перебувають під санкціями. "Це не привело до будь-яких фінансових втрат і формування резервів. Російський ринок є для нас одним із пріоритетних, і ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією", - наголошується в повідомленні.

Credit Suisse співпрацює з міжнародними регуляторами в юрисдикціях, де банк веде бізнес, дотримуючись регуляторних норм, що також включає санкції щодо Росії.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що Credit Suisse заморозив пов'язані з Росією активи на суму близько 5 мільярдів франків (5 мільярдів доларів США) у зв'язку з американськими санкціями.

Як повідомлялося, США у квітні запровадили санкції щодо компаній і російських громадян, зокрема впливових олігархів .