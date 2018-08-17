 Credit Suisse заморозив 5 млрд на рахунках російських клієнтів через санкції - Reuters | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2018

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Новини

Credit Suisse заморозив 5 млрд на рахунках російських клієнтів через санкції - Reuters

Швейцарський банк дотримується санкцій, в тому числі і щодо Росії, заявила представниця Credit Suisse.

Credit Suisse заморозив рахунки на п'ять мільярдів франків

Credit Suisse заморозив рахунки на п'ять мільярдів франків

Банк Credit Suisse відповідно до санкцій США заморозив великі суми на клієнтських рахунках, повідомляє агентство Reuters. У другому кварталі поточного року заморожено близько 5 мільярдів франків (5 мільярдів доларів США), йдеться в повідомленні одного з найбільших банків Швейцарії в середу, 22 серпня. Офіційна представниця банку не повідомила, кому належать ці кошти, однак зазначила, що Credit Suisse працює "відповідно до міжнародних правил у всіх країнах, в яких займається бізнесом, і дотримується санкцій, в тому числі і щодо Росії".

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Голова профільного комітету верхньої палати російського парламенту вважає, що США поводяться як "поліцейська держава", а у посольстві Росії в США нові можливі санкції назвали "драконівськими". (09.08.2018)

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв порівняв можливі нові санкції США проти Росії з оголошенням економічної війни. У Держдепі тим часом пояснили мету нових штрафних заходів. (10.08.2018)

До недавнього часу одним з клієнтів банку був Віктор Вексельберг, включений 6 квітня у список санкцій США. В цілому до нього потрапили 24 бізнесмени і чиновники з РФ, з них - сім мільярдерів, а також 14 компаній. Раніше через санкції США російський бізнесмен Олег Дерипаска був змушений відмовитися від орендованих ним приватних літаків, які належали Credit Suisse і Raiffeisen.

Два інших швейцарських банки - UBS та Julius Baer - також заявили, що виконують вимоги "Швейцарії, ООН, ЄС та США" та "співпрацюють з міжнародними регуляторами… у сфері санкцій", однак не уточнювали, чи вони заморожували чиїсь рахунки.

Швейцарська служба з нагляду за фінансовими ринками FINMA не зобов'язує банки країни дотримуватися іноземних санкцій, однак рекомендує їм діяти так, щоб зводити до мінімуму правові та репутаційні ризики, зазначає Reuters. Credit Suisse діє обережно, оскільки раніше був оштрафований за порушення санкцій щодо Ірану. У 2009 році банк заплатив США за це 500 мільйонів доларів.

"Шкідлива діяльність" Росії

Коментуючи запровадження санкцій, міністр фінансів США Стівен Мнучін тоді пояснив, що вони не пов'язані з конкретними правопорушеннями, а введені у відповідь на "шкідливу діяльність Росії". Йдеться про покарання Москви за всі її діяння останнього часу, включно з анексією Криму, підтримкою сирійського режиму і спробами підірвати західну демократію.

Виведення капіталу з Росії

Завдяки банківській таємниці та політичній стабільності в країні швейцарські банки користуються великою популярністю у заможних росіян, охочих вивести капітали з країни. Агентство Reuters наводить дані Центробанку РФ, згідно з якими в 2017 році з Росії до Швейцарії надійшло близько 6,2 мільярда доларів, в три рази більше, ніж до США.

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    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможлилвення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 20181 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

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  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

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    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів хімічною зброєю.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як Адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів. Але принаймні одне рішення Обами ще залишаються в силі, але завозити в США кубинський ром та кубинські сигари досі незаконно.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Нові санкції США проти Росії: проти кого і за що? (22.08.2018)  

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