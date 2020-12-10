COVID-19: в Україні - новий добовий рекорд смертей від коронавірусу

В Україні протягом минулої доби підтвердили 13514 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Про це в п'ятницю, 11 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Серед інфікованих - 639 дітей і 690 медпрацівників. Госпіталізували за останню добу 2846 осіб з COVID-19, зазначив Степанов.

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Новий рекорд жертв COVID-19 за добу

Також упродовж минулої доби було зафіксовано 285 смертей осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, що є новим рекордним показником.

Водночас за добу одужали 15327 пацієнтів, в яких раніше діагностували інфікування коронавірусом.

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Найбільше інфікувань коронавірусом й надалі у Києві

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (1880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях. Київ також із значним відривом випереджає інші регіони за загальною кількістю випадків зараження коронавірусом: з початку епідемії у столиці підтвердили інфікування у 88317 осіб.

Загалом від початку епідемії в Україні підтверджено вже понад 872,2 тисячі випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, а також 14755 смертей осіб, у яких виявили інфікування.