 COVID-19: в Україні новий добовий рекорд смертей від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2020

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COVID-19: в Україні новий добовий рекорд смертей від коронавірусу

В Україні за добу зафіксували 12 585 інфікувань коронавірусом. Також через COVID-19 померли 276 осіб - це новий рекорд.

Машина швидкої допомоги на одній з вулиць Києва

Машина швидкої допомоги на одній з вулиць Києва

В Україні протягом минулої доби підтвердили 12 585 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це у середу, 9 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Серед нових інфікованих коронавірусом - 654 дитини та 682 медпрацівники. При цьому 1 281 особу госпіталізували, зазначив Степанов.

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Новий рекорд жертв COVID-19 за добу

Також впродовж минулої доби було зафіксовано 276 смертей осіб, хворих на COVID-19. Це - новий рекорд кількості померлих від коронавірусу протягом однієї доби в Україні.

Водночас 14 554 пацієнтів, які хворіли на COVID-19, одужали. Таким чином вже другий день поспількількість видужань від хвороби перевищує кількість нових заражень майже на дві тисячі випадків.

Більше 1,7 тисячі заражень коронавірусом у Києві

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях. Київ також із значним відривом випереджає інші регіони за загальною кількістю заражень коронавірусом - з початку епідемії у столиці на COVID-19 захворіли 84 538 осіб.

Загалом від початку епідемії в Україні підтверджено вже понад 845,3 тисячі випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, а також 14 204 смертей серед тих, у кого було виявлено COVID-19, одужали загалом більше 451,1 тисячі осіб.

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