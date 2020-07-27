COVID-19 в Україні: 919 нових випадків, у ВР пропонують звільнити главу МОЗ

В Україні станом на ранок вівторка, 28 липня, зафіксовано 919 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, 13 осіб із числа раніше захворілих померли, 622 - одужали. Про це свідчать дані, розміщені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Днем раніше повідомлялося про 807 хворих на COVID-19, 27 липня - про 920 інфікованих, 25 липня про 1106 нових випадків. Кількість інфікованих наростальним підсумком із початку пандемії становить на ранок 28 липня 66,6 тисячі інфікованих, одужали - 36,7 тисячі, померли з початку пандемії від коронавірусної хвороби 1629 осіб.

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Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 28,2 тисячі осіб, що на 284 більше, ніж днем раніше. Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (147), Києві (110), Івано-Франківській області (103).

У ВР внесли постанову про звільнення Степанова

Між тим у Верховній Раді 27 липня зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра охорони здоров'я України Максима Степанова. Під проєктом - більше ніж 90 підписів народних депутатів із різних фракцій. У фракції "Голос", яка ініціювала відставку Степанова, керівнику МОЗ закидають блокування закупівель ліків, купівлю костюмів за ціною, вище за ринкову і провал у запровадженні масштабного тестування на коронавірус.