 COVID-19 в Україні: 919 нових випадків, у ВР пропонують звільнити главу МОЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

COVID-19 в Україні: 919 нових випадків, у ВР пропонують звільнити главу МОЗ

В Україні за добу виявлено 919 нових випадків зараження коронавірусом, 13 осіб померли. У Верховній Раді зареєстрована постанова про звільнення з посади міністра охорони здоров'я.

Лікарня в Івано-Франківську

Лікарня в Івано-Франківську

В Україні станом на ранок вівторка, 28 липня, зафіксовано 919 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, 13 осіб із числа раніше захворілих померли, 622 - одужали. Про це свідчать дані, розміщені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Днем раніше повідомлялося про 807 хворих на COVID-19, 27 липня - про 920 інфікованих, 25 липня про 1106 нових випадків. Кількість інфікованих наростальним підсумком із початку пандемії становить на ранок 28 липня 66,6 тисячі інфікованих, одужали - 36,7 тисячі, померли з початку пандемії від коронавірусної хвороби 1629 осіб.

Читайте також: Коронавірус: число інфікованих у світі перевищило 16 мільйонів

Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 28,2 тисячі осіб, що на 284 більше, ніж днем раніше. Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (147), Києві (110), Івано-Франківській області (103).

У ВР внесли постанову про звільнення Степанова

Між тим у Верховній Раді 27 липня зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра охорони здоров'я України Максима Степанова. Під проєктом - більше ніж 90 підписів народних депутатів із різних фракцій. У фракції "Голос", яка ініціювала відставку Степанова, керівнику МОЗ закидають блокування закупівель ліків, купівлю костюмів за ціною, вище за ринкову і провал у запровадженні масштабного тестування на коронавірус. 

Дивитись відео 01:49

У Німеччині собак навчають визначати на нюх… коронавірус (27.07.2020)

Також за темою

Ukraine | Krankenwagenstation in Uschhorod

COVID-19 в Україні: 807 нових випадків, МОЗ змінив протоколи лікування 27.07.2020

В Україні за добу виявлено 807 нових випадків зараження коронавірусом, 11 людей померли.

Ukraine Kiew | Coronavirus | Arzt in Schutzanzug

Коронавірус в Україні: 651 новий випадок зараження 20.07.2020

В Україні за останню добу зафіксували 651 новий випадок інфікування коронавірусом. При цьому 560 хворих на COVID-19 одужали.

Ukraine Coronavirus Labor

МОЗ: Чверть результатів ПЛР-тестів може бути недостовірною 26.07.2020

Через умови відбору та транспортування біологічного матеріалу до 25 відсотків ПЛР-тестів на коронавірус можуть бути хибнонегативними, повідомило міністерство охорони здоров'я України.

Реклама

Докладно

Помідори в пустелі - це реальність

Овочі та фрукти без води та ґрунту в ОАЕ. У чому секрет?

Вертикальне сільське господарство має вирішити проблему забезпечення овочами та фруктами ОАЕ та регіон.  

Поки що Україна обходиться і без американського природнього газу

Україна скептична відносно планів США стосовно ЗПГ

США прагнуть поставляти скраплений природний газ до України через Польщу. Утім, Києву вони вигідні будуть навряд чи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  