 COVID-19 в Україні: 7 986 нових заражень, 243 жертви за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2020

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COVID-19 в Україні: 7 986 нових заражень, 243 жертви за добу

В Україні за добу зафіксували 7 986 випадів нових інфікувань коронавірусом. Від COVID-19 померли 243 людини. Також від хвороби одужали 16 355 осіб.

Карета швидкої медичної допомоги біля Олександрівської лікарні у Києві

Карета швидкої медичної допомоги біля Олександрівської лікарні у Києві

В Україні протягом минулої доби підтвердили 7 986 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це у середу, 30 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Серед нових інфікованих коронавірусом - 272 дитини і 453 медпрацівники. При цьому 2 925 осіб госпіталізували, зазначив Степанов. Також впродовж минулої доби було зафіксовано 243 смерті осіб, хворих на COVID-19. Водночас 16 355 пацієнтів із цією хворобою одужали.

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Київ - досі лідер коронавірусної статистики

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях. Київ також із значним відривом випереджає інші регіони за загальною кількістю заражень коронавірусом - з початку епідемії у столиці на COVID-19 захворіли 110 139 осіб.

Загалом від початку епідемії в Україні підтверджено вже 1 045 348 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, а також 18 324 смерті серед тих, у кого було виявлено COVID-19, одужали загалом майже 698,2 тисячі осіб.

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