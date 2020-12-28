COVID-19 в Україні: 6 988 нових заражень, 232 жертви за добу

В Україні протягом минулої доби підтвердили 6 988 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це у вівторок, 29 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Серед нових інфікованих коронавірусом - 324 дитини і 337 медпрацівників. При цьому 1 298 осіб госпіталізували, зазначив Степанов.

Впродовж минулої доби було зафіксовано 232 смерті осіб, хворих на COVID-19. Водночас 16 106 пацієнтів із цією хворобою одужали.

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Київ і далі - лідер коронавірусної статистики

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях. Київ також із значним відривом випереджає інші регіони за загальною кількістю заражень коронавірусом - з початку епідемії в українській столиці на COVID-19 захворіли 109 008 осіб.

Загалом від початку епідемії в Україні підтверджено вже 1 037 362 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, а також 18 081смертей серед тих, у кого було виявлено COVID-19, одужали загалом більше 681,8 тисячі осіб.