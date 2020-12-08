 COVID-19 в Україні: 13 371 нових заражень, 266 жертв за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2020

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Новини

COVID-19 в Україні: 13 371 нових заражень, 266 жертв за добу

В Україні за добу зафіксували 13 371 випадок нових інфікувань коронавірусом. Від COVID-19 померли 266 людей. Також від хвороби одужали 13 903 особи.

Дезінфекція карети швидкої допомоги у Києві

Дезінфекція карети швидкої допомоги у Києві

В Україні протягом минулої доби підтвердили 13 371 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це у четвер, 10 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Серед нових інфікованих коронавірусом - 652 дитини і 580 медпрацівників. При цьому 2 993 осіб госпіталізували, зазначив Степанов.

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Впродовж минулої доби було зафіксовано 266 смертей осіб, хворих на COVID-19. Рекорд за кількістю летальних випадків, спричинених коронавірусом, було зафіксовано напередодні - тоді Степанов повідомляв про 276 жертв COVID-19 протягом доби. Водночас 13 903 пацієнтів із цією хворобою одужали.

Київ і далі - лідер коронавірусної статистики

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях. Київ також із значним відривом випереджає інші регіони за загальною кількістю заражень коронавірусом - з початку епідемії у столиці на COVID-19 захворіли 86 437 осіб.

Загалом від початку епідемії в Україні підтверджено вже понад 858,7 тисячі випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, а також 14 470 смертей серед тих, у кого було виявлено COVID-19, одужали загалом більше 465 тисячі осіб.

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