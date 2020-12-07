 COVID-19 в Україні: 10 811 нових заражень, 195 жертв за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2020

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COVID-19 в Україні: 10 811 нових заражень, 195 жертв за добу

В Україні за добу зафіксували 10 811 випадків нових інфікувань коронавірусом. Від COVID-19 померли 195 людей. Також одужало 12 860 осіб - Степанов каже про позитив.

Лікарі швидкої допомоги під час виїзного тестування на коронавірус у Києві

Лікарі швидкої допомоги під час виїзного тестування на коронавірус у Києві

В Україні протягом минулої доби підтвердили 10 811 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це у вівторок, 8 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Серед нових інфікованих коронавірусом - 520 дітей і 512 медпрацівники. При цьому 1 319 осіб госпіталізували, зазначив Степанов. Також впродовж минулої доби було зафіксовано 195 смертей осіб, хворих на COVID-19.

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12 860 пацієнтів, які хворіли на COVID-19, одужали. Той факт, що офіційно зафіксована кількість одужань на понад дві тисячі перевищила число нових заражень коронавірусом,  Степанов назвав "позитивною статистикою".

Київ і далі - лідер коронавірусної статистики

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях. Київ також із значним відривом випереджає інші регіони за загальною кількістю заражень коронавірусом - з початку епідемії у столиці на COVID-19 захворіли 82 810 осіб.

Загалом від початку епідемії в Україні підтверджено вже понад 832,7 тисячі випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, а також 13 928 смертей серед тих, у кого було виявлено COVID-19, одужали загалом більше 436,5 тисячі осіб.

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