COVID-19: у РФ два дні поспіль більше 10,5 тисячі нових випадків

У Росії станом на понеділок, 4 травня, зафіксовано 145268 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Про це свідчать дані російського оперативного штабу боротьби з COVID-19.

При цьому лише за останню добу було виявлено 10581 заражень коронавірусом. Це означає, що вже два дні поспіль показник нових інфікувань перевищує позначку у 10,5 тисячі випадків. Напередодні у Росії зафіксовано рекордний добовий приріст нових заражень у 10633 випадки.

При цьому найбільше хворих на COVID-19 у столиці РФ Москві - 74401 особа. Ще 14939 заразилися коронавірусом у Підмосков'ї.

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Росію закликають жити "в нових умовах"

В ефірі російського телеканалу "Россия 24" головний санітарний лікар країни Анна Попова зазначила, що мешканцям РФ тепер доведеться вчитися жити в нових умовах присутності коронавірусу. Вона наголосила, що повністю зупинити розповсюдження інфекції неможливо, незалежно від застосовуваних заходів, бо спілкування між людьми продовжується.

Водночас вже зараз Попова анонсувала поступове зняття обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19. Водночас деякі заходи зберігатимуть чинність до появи вакцини від коронавірусу. Так, людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання, буде необхідно залишатися вдома навіть при пом'якшенні режиму самоізоляції.