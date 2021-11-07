COVID-19: у Лейпцигу відбувся протест проти карантинних обмежень

Більше тисячі людей у східнонімецькому місті Лейпциг вийшли у суботу, 6 листопада, на демонстрацію проти запроваджених урядом заходів у боротьбі з пандемією COVID-19. Поліція затримала 24 особи, які прийшли на акцію з забороненими предметами, повідомляє dpa.
Організатори очікували, що участь в марші у центрі міста візьмуть три тисячі людей. Однак через погіршення епідеміологічної ситуації у федеральній землі Саксонія, де розташований Лейпциг, було дозволено лише мітинг однієї тисячі учасників. Але на вулиці вийшло більше людей. Вони намагалися влаштувати протестну ходу в центрі міста, а також прорватися до місця проведення дозволеного мітингу, але поліція їх зупиняла.
Водночас у місті також відбулися контрдемонстрації на підтримку ухвалених обмежень для стримання розповсюдження коронавірусу.
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Погіршення ситуації з COVID-19
Тим часом Саксонія належить до регіонів, де нині найвищий рівень захворюваності на коронавірус в Німеччині. Крім того, в Саксонії нижчий рівень вакцинації, ніж в інших землях.
У відповідь на погіршення епідситуації з 8 листопада в Саксонії запроваджують жорсткіші карантинні обмеження. За новими правилами, відвідувати ресторани, бари, клуби, дискотеки та інші громадські заклади, а також масові заходи, які відбуваються в закритих приміщеннях, зможуть лише повністю вакциновані люди або ж ті, хто нещодавно одужав від коронавірусу. Досі невакциновані особи могли відвідувати громадські заклади та масові зібрання, показуючи негативний результат тесту на COVID-19. Саксонія стала першою федеральною землею Німеччини, яка ухвалила такі обмеження для невакцинованих. Виняток зроблено лише для дітей і тих, кому не можна робити щеплення з медичних причин.
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Десять причин відвідати Лейпциг
Модна вулиця KarLi
Лейпциг нині переживає бум. Населення щороку зростає на понад 10 тисяч осіб. Передусім місто приваблює молодих людей. Кретивну і молоду атмосферу можна відчути в Лейпцигу всюди. Приміром, на вулиці Карла Лібкнехта, яку скорочено називають KarLi. Тут бари, чудернацькі магазини та захоплюючі простори колишніх фабрик.
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Десять причин відвідати Лейпциг
Плаґвітц - місце для своїх
Молодих людей особливо приваблює район Плаґвітц з вулицею Карла Гейне. Тут особливо помітним стає "недороблений" шарм міста: поблизу старих фабрик з'явилися нові бари. Дешеві студії та офіси притягують митців та стартапи, занепалі будинки прикрашають графіті. Крім того, тут проходять різноманітні цікаві заходи, як-то альтернативний вуличний культурно-мистецький фестиваль Westpaket.
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Десять причин відвідати Лейпциг
Вечірки на кожен смак
Оригінальна атмосфера - в закладі Dr. Seltsam в районі Плаґвітц. Удень тут ремонтують велосипеди, але ввечері місце перетворюється на бар. Для тих же, хто хоче погуляти більш гламурно, краще підійде клуб L1. Любителям електронної музики, інді-року та іншого краще їхати на південь та захід міста - у такі заклади, як Distillery чи Conne Island.
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Десять причин відвідати Лейпциг
Шарм занепаду
Велика кількість порожніх просторів у місті залишають місце для нових ідей. Типовими для Лейпцига є старі промислові будівлі, які використовуються нині як місця проведення вечірок чи інших заходів. Але деякі індустріальні майданчики й досі залишаються занепалими, але все одно по-своєму захоплюють своїм особливим шармом.
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Десять причин відвідати Лейпциг
Мистецтво замість бавовни
Яскравим прикладом переродження старої індустрії є бавовняна фабрика. Студії, галереї та виставки роблять із цієї території центр мистецького життя Лейпцига. Зокрема, тут розташована й відома галерея Eigen + Art. Завдяки їй "нова лейпцизька школа" як напрям мистецтва стала популярною і за кордоном. Її найвідомішим представником є Нео Раух (Neo Rauch).
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Десять причин відвідати Лейпциг
Сучасний університет із традиціями
Лейпциг дуже популярний серед студентів. Місцевий університет був заснований 1409 року та є, таким чином, другим настарішим університетом Німеччини. Такі знаменитості, як Йоганн Вольфґанґ фон Ґете та Ріхард Ваґнер, навчалися в ньому. Розташований в центрі міста головний корпус університету разом із церкою - модернізовані 2012 року - вприскує студентське життя в саме серце Лейпцига.
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Десять причин відвідати Лейпциг
З кар'єру в курорт
Усюди в Лейпцигу можна доїхати на велосипеді, навіть на створені штучні озера в передмісті. А таких чимало. Найпопулярнішим місцем зустрічі є Коспуденське озеро. Раніше на його місці був кар'єр, із якого видобували буре вугілля. Але потім у нього пустили воду та зробили купальним озером. На його березі розташований найдовший піщаний пляж Саксонії довжиною в один кілометр.
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Десять причин відвідати Лейпциг
Місця, щоб розслабитися
Улітку завжди залюдненими є також парки та сади Лейпцига. Приміром, парк Лене Фоґт (на фото) або парк Клари Цеткін. Тут можна пограти у волейбол, посмажити м'ясо та овочі або ж просто повалятися у гамаку. Основна публіка тут - так само переважно молодь.
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Десять причин відвідати Лейпциг
Фестиваль Wave-Gotik
Щороку на католицьке свято П'ятидесятниці в Лейпцигу відбувається особливе дійство. На фестиваль Wave-Gotik з'їжджаються представники "чорної" субкультури з усього світу. У планетарному масштабі це найбільший фестиваль готичної музики та культури. Три дні розгулювань у готичному вбранні, концертів та вечірок. Не всі ходять в чорному - можна побачити і такі вікторіанські сукні.
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Десять причин відвідати Лейпциг
Бах, хор Святого Фоми та гурт Prinzen
Лейпциг - місто музики, тут виступають відомі окрестр Гевандхауса та хор Святого Фоми. У місті з 1723 до 1750 року жив композитор Йоганн Себастіан Бах (Johann Sebastian Bach). Крім того, Лейпциг - батьківщина гурту Prinzen, який зі своїми шістьма мільйонами проданих платівок досі є одним із найуспішніших гуртів Німеччини. Музика, альтернативне життя, молодь - так, Лейпциг рулить!
Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Данило Білик