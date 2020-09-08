 COVID-19: міністерка оборони ФРН пішла на карантин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2020

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COVID-19: міністерка оборони ФРН пішла на карантин

Міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер пішла на карантин через контакт з особою, інфікованою коронавірусом.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (архівне фото)

Міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) у понеділок, 2 листопада, пішла на шестиденний карантин через контакт з особою, інфікованою коронавірусом. Результат її тесту на коронавірус є негативним, повідомило міністерство оборони.

Контакт із зараженою особою міністерка мала вісім днів тому. Крамп-Карренбауер є також очільницею Християнсько-демократичного союзу, до якого належить і канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

Нагадаємо, що з 2 листопада в Німеччині діє частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Локдаун діятиме до кінця місяця й передбачає обмеження контактів у громадському просторі та закриття закладів харчування, культурних установ та спортивних залів.

Відтепер у ФРН дозволено зустрічатися не більш ніж десятьом особам лише з двох домогосподарств. Ресторани, бари, клуби та дискотеки зачинені, проте заклади громадського харчування можуть працювати на виніс. Не працюють театри та музеї, а також спортивні зали та басейни. Заборонено зупинятися в готелях з туристичною метою. Водночас у країні надалі працюватимуть торговельні заклади, а діти можуть відвідувати школи та дитячі садки.

Інститут імені Роберта Коха в понеділок, 2 листопада, повідомив, що за останню добу в Німеччині заразилися коронавірусом 12 тисяч осіб. Нагадаємо, що рекордний показник інфікування в країні було зафіксовано 31 жовтня - 19 тисяч нових випадків.

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