COVID-19: Індія обігнала Росію та вийшла на третє місце в світі

Індія випередила Росію та вийшла на третє місце в світі за показниками поширення коронавірусу. У країні зафіксовано вже приблизно 700 тисяч випадків зараження. Лише за останню добу зареєстрували понад 23 тисячі нових випадків, повідомило в понеділок, 6 липня, міністерство охорони здоров'я Індії.

Утім, це трохи менше за рекордний показник у майже 25 тисяч нових випадків зараження, зафіксований у неділю, 5 липня. З початку пандемії в Індії від викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 померли майже 20 тисяч осіб.

У понеділок, 6 липня, влада країни вирішила знову закрити для туристів Тадж-Махал в Агрі - найвідомішу туристичну пам'ятку Індії. Цьому рішенню передував спалах коронавірусу в цьому районі.

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, найбільше підтверджених випадків COVID-19 в світі зареєстровано в США - 2,9 мільйона. На другому місці - Бразилія (1,6 мільйона). Після Індії на четвертому місці - Росія (680 тисяч випадків).