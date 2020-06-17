COVID-19: хайп навколо дексаметазону

Ремдесивір, гідрохлорохін, дексаметазон - складні назви давно відомих препаратів, які у розпал пандемії COVID-19 раптом стали вважати диво-засобами. Причому всі вони потрапляють у поле зору ЗМІ, як правило, щойно наукові інститути оприлюднюють прес-реліз з результатами проведеного клінічного дослідження. Починається хайп, всі говорять про диво-засіб і про надії на прорив у боротьбі з небезпечною хворобою. Однак йдеться про ще не перевірені науковою спільнотою дослідження. Іншим вченим потрібен час, щоб незалежно проаналізувати методику і результати роботи колег і винести свій вердикт: чи справді висновки є надійними. Важливо також перевірити наявність побічних дій препарату.

Про що йдеться у дослідженні лікування дексаметазоном?

Британські вчені досліджували ефективність при лікуванні COVID-19 низки вже наявних на ринку препаратів. До дослідження були залучені понад 11,5 тисяч пацієнтів зі 175 лікарень у Великобританії. Безпосередньо дексаметазон досліджувався на лікуванні 2104 пацієнтів. Їм давали щодня по шість міліграмів препарату протягом десяти днів. Контрольна група складалася з 4321 осіб, які отримували стандартне лікування.

Попередні результати поки що не опублікованих клінічних випробувань дозволяють припустити, що дексаметазон найбільш ефективний при лікуванні важких випадків COVID-19. У пацієнтів на апаратах штучної вентиляції легенів (ШВЛ) смертність знизилася на третину в порівнянні з контрольною групою. Серед пацієнтів, які отримували кисневу терапію, але не піддавалися штучній вентиляції легенів, летальність зменшилася на 20 відсотків. При лікуванні пацієнтів з легкою формою захворювання прийом дексаметазону не мав жодного ефекту. Одразу після того як були опубліковані результати дослідження, у Великобританії було ухвалене рішення використовувати дексаметазон як засіб терапії при коронавірусній інфекції.

Як діє дексаметазон?

Імунна система пацієнтів з важким перебігом COVID-19 часто дає настільки потужну відповідь, що це може викликати "цитокіновий шторм" і призвести до гострого респіраторного дистрес-синдрому. Активна речовина дексаметазон, що належить до групи кортикостероїдів, пригнічує імунну систему і знімає запальні процеси.

Дексаметазон широко відомий по всьому світі і недорогий. Ця речовина міститься у багатьох препаратах, які зазвичай застосовуються при запальних захворюваннях шкіри і суглобів, набряках головного мозку, викликаних пухлинами, а також для запобігання нудоті під час протиракової терапії.

Речовина дексаметазон міститься у медикаментах різних виробників, які продаються під різними назвами

Як експерти оцінюють результати досліджень?

Здійняттю галасу навколо дексаметазону, безумовно, сприяв і той факт, що глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус охарактеризував дослідження з цим препаратом як "прорив" у боротьбі проти COVID-19. "Я вітаю уряд Великобританії, Оксфордський університет і багато лікарень і пацієнтів у Великобританії, які зробили свій внесок у цей життєво важливий науковий прорив", - заявив він.

Однак однозначних заяв щодо "нових чудодійних ліків" дексаметазону досі не зробив жоден учений. Будь-яких наукових публікацій з цього питання поки немає, а результати клінічного дослідження ще не змогли ретельно перевірити інші експерти - британські вчені щойно оприлюднили початкові результати дослідження для подальшого вивчення.

Німецькі експерти з обережним оптимізмом ставляться до тих небагатьох даних, які вже відомі. "Результати дуже добре вписуються в наше нинішнє уявлення про те, що надмірна реакція імунної системи відіграє вирішальну роль у перебігу хвороби COVID-19 на пізньому етапі. Підсумки дослідження, які цілком ще не були опубліковані, свідчать на користь використання кортикостероїдів при тяжкому перебігу хвороби SARS-CoV -2 ", - зазначає завідувач відділення інфектології Кельнської університетської лікарні.професор д-р Герд Феткенгоєр (Gerd Fätkenheuer).

Схожої точки зору дотримується і завідувачка відділом інфектології Університетської лікарні при Університеті Гете у Франкфурті-на-Майні професор Марія Верешільд (Maria Vehreschild). "Кортизон - це класичний спосіб придушення імунної системи. Дивує, наскільки потужним виявився ефект від застосування дексаметазону", - каже вона. Однак остаточний висновок про ефективність цього препарату можна буде зробити лише після детального вивчення всіх вихідних даних, підкреслює професор Верешільд. Головний лікар відділення інфектології мюнхенської клініки Швабінг, професор Клеменс Вендтнер (Clemens Wendtner) наголошує, що немає сенсу розраховувати на цей препарат як на профілактичний засіб від ускладнень або для лікування слабких симптомів, адже дослідники вивчали лише важких пацієнтів, які потребували госпіталізації.

Найбільш відчутний ефект застосування дексаметазону має для пацієнтів, що перебувають на підтримці апаратів штучної вентиляції легенів, заявляють вчені

Чим корисне дослідження?

Все ж провідні німецькі інфекціоністи бачать у дослідженні важливу інформацію для лікування пацієнтів з COVID-19. Терапія може виглядати так: якомога раніше застосування противірусних препаратів, таких як ремдесивір, серед пацієнтів, які не потребують штучного дихання і застосування стероїдів для важких пацієнтів, аби тримати під контролем складні запалення легенів. "Ремдесівір поборює вірус, дексаметазон - надмірне запалення", - підсумовує голова Німецького товариства інфекціоністів Бернд Зальцбергер (Bernd Salzberger).

Водночас, наголошують лікарі, результати дослідження дексаметазону перебільшувати не варто. Зрештою, показники смертності зменшилися хоч і помітно, але не кардинально. Головне, на що треба розраховувати - це вакцина, зазначає Клеменс Вендтнер.