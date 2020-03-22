 COVID-19 у США: 400 померлих, жителям семи штатів наказали сидіти вдома | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2020

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COVID-19 у США: 400 померлих, жителям семи штатів наказали сидіти вдома

Штати Огайо та Луїзіана приєдналися до інших штатів, котрі запровадили суворі обмеження задля сповільнення поширення коронавірусу. Тим часом кількість інфікованих COVID-19 у США перевищила 30 тисяч.

Заходи безпеки в США через епідемію коронавірусу

Заходи безпеки в США через епідемію коронавірусу

У Сполучених Штатах Америки ще два штати - Огайо та Луїзіана - оголосили про заборону населенню залишати свої будинки без нагальної потреби з метою сповільнити поширення пандемії коронавірусу SARS-CoV-2. Влада обох штатів повідомила про запровадження обмежень у неділю, 22 березня, передає агенція новин Reuters.

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Таким чином обидва ці штати приєдналися до штатів Нью-Йорк, Каліфорнія, Іллінойс, Коннектикут і Нью-Джерсі, котрі ще раніше вдалися до аналогічних заходів. У цих семи штатах проживає загалом понад 100 мільйонів людей. Тож тепер фактично кожен третій американець має не виходити з дому без нагальної потреби.

Понад 30 тисяч випадків

Водночас упродовж останньої доби в США значно зросла підтверджена кількість інфікованих коронавірусом. За даними Університету Джона Гопкінса, на вечір 22 березня в Сполучених Штатах налічувалося понад 32 тисячі заражених коронавірусом. Летальних випадків унаслідок COVID-19 так само побільшало - тепер їх 400, підрахували експерти університету. Майже половина випадків у США - понад 15,7 тисячі - припадає на штат Нью-Йорк. 

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