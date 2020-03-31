 COVID-19: у США та Франції - вже понад три тисячі смертей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2020

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Новини

COVID-19: у США та Франції - вже понад три тисячі смертей

Найбільше смертей внаслідок зараження коронавірусом зафіксовано в Італії та Іспанії. У США число інфікованих удвічі перевищило кількість випадків у Китаї.

У Франції зафіксовано вже понад три тисячі смертей від COVID-19

У Франції зафіксовано вже понад три тисячі смертей від COVID-19

У світі продовжує зростати кількість жертв коронавірусної інфекції. Станом на ранок вівторка, 31 березня, за даними Університету Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано понад 37,8 тисячі летальних випадків від COVID-19. Найбільша кількість смертей унаслідок викликаних вірусом ускладнень - в Італії та Іспанії: понад 11,5 тисяч і 7,7 тисячі відповідно.

У США та Франції - понад три тисячі смертей

Тим часом число жертв коронавірусу в США та Франції, за даними онлайн-рерурсу Worldometer, перевищило позначку в три тисячі осіб. У Сполучених Штатах летальних випадків налічується уже 3170, а французькі медики підтвердили 3024 смерті від COVID-19. За цим показником обидві країни впритул наблизилися до Китаю, де вперше було зафіксовано спалах коронавірусу. Досі влада КНР офіційно підтвердила 3309 смертей унаслідок коронавірусу.

Поширення Covid-19

Високий показник летальності спостерігається також і в Ірані: тут на майже 41,5 тисячі випадків захворювання зафіксовано 2757 смертей. Різко підскочила кількість смертей і у Німеччині. За даними Інституту імені Роберта Коха, станом на ранок 31 березня кількість підтверджених смертей у країні зросла до 583 порівняно з 455 добою раніше. Університет Джонса Гопкінса повідомляє про 645 смертей від COVID-19 у Німеччині, Worldometer - про 650.

Пандемія лютує в США

Щодо кількості виявлених випадків зараження коронавірусом, то найбільше їх зафіксовано в США - понад 164 тисячі інфікувань. Лише впродовж 30 березня, за даними Worldometer, в Сполучених Штатах було виявлено 20353 нових випадків зараження коронавірусом.

Далі йдуть Італія з більш ніж 101 тисячею випадків зараження та Іспанія - майже 88 тисяч підтверджених випадків. У Китаї натепер зафіксовано 81,5 тисячі випадків цього захворювання. За Піднебесною в списку країн з найбільшою кількістю інфікованих - Німеччина, де виявлено понад 67 тисяч випадків зараження, і Франція з 44,5 тисячі випадків.

В україні станом на ранок 31 березня зафіксовано 549 випадків коронавірусу. 13 осіб, у яких виявили коронавірус, померли, повідомляють у МОЗ.

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