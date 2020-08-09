COVID-19: у США вже понад п'ять мільйонів інфікованих

У Сполучених Штатах й надалі зростає кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом. Згідно з оприлюдненими даними Університету Джонса Хопкінса, станом на неділю, 9 серпня, в Сполучених Штатах зафіксовано понад п'ять мільйонів випадків заражень.

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За цими даними, найбільше заражень виявили в штаті Каліфорнія - понад 555 тисяч. На другому місці щодо масштабів поширення пандемії COVID-19 штат Флорида з понад 526 тисячами випадків. За цим штатом ідуть Техас майже 498 тисячами випадків і Нью-Йорк - понад 420 тисяч випадків.

Як зазначає інформагенція dpa, останніми тижнями в США спостерігалося особливо значне зростання кількості нових випадків у південних штатах. Лише два з половиною тижні тому Сполучені Штати перетнули позначку в чотири мільйони випадків COVID-19, уточнює агенція.

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Нині в США щодня фіксують близько 60 тисяч нових випадків зараження коронавірусом, а також близько однієї тисячі смертельних випадків. Загалом у США жертвами спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 стало вже більше 162 тисяч осіб, повідомляється на сайті Університету Джонса Хопкінса.

Сполучені Штати посідають перше місце в переліку країн, що найбільше постраждали від пандемії COVID-19. На другому місці після США за кількістю випадків йде Бразилія, де зареєстровано понад три мільйони випадків інфікування, а понад 100 тисяч осіб померли. На третьому місці опинилася Індія - понад 2,15 мільйона випадків і більше 43 тисяч смертей.